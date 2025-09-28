Peste 70 de incidente electorale în primele ore de vot la alegerile din Moldova. Caz semnalat în Iași

Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor parlamentare constată că, până la ora 8.40, echipa centrală a prelucrat 73 de cazuri cu statut de incident de la deschiderea secțiilor de voatre.

Informațiile au fost prezentate de șeful Misiunii Promo-LEX, Nicolae Panfil, informează MOLDPRES.

Potrivit observatorilor, din totalul de 627 de secții monitorizate la deschidere, 93 au fost deschise puțin mai devreme sau după ora 7:00. Totodată, în opt cazuri nu s-au respectat prevederile legale în privința sigilării urnelor de vot.

Printre incidentele semnalate se numără prezența materialelor de publicitate în raza secției de votare, prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în raza de 100 m, agitație electorală în perimetrul de 100 m și/sau în incinta secției de votare, votarea nejustificată în grup, acces restricționat pentru observatori, deficiențe în funcționarea sistemului informațional „Alegeri”, votarea cu acte de identitate neconforme.

În același timp, observatorii Promo-LEX au documentat opt cazuri de încălcare a secretului votului prin fotografierea/ filmarea buletinelor de vot, afișarea buletinului cu votul exprimat sau amplasarea defectuoasă a cabinelor de vot ce permit vizualizarea opțiunii alegătorului.

Într-un caz raportat de observatori a fost semnalată filmarea procesului de vot de către reprezentanți ai concurenților electorali.

Incident la o secție de votare din Iași

„Într-o secție de votare din Iași, la ora 7.25, un reprezentant al unui concurent electoral a intrat în secția de vot cu o cameră de filmat, spunându-i președintelui biroului că dorește să amplaseze camera astfel încât să poată filma tot parcursul alegerilor. Președintele i-a explicat ca acest lucru este imposibil, iar după ce a verificat actele domnului a depistat că acest reprezentant nici nu era înregistrat sau autorizat corespunzător”, a declarat Nicolae Panfil.

Totodată, observatorii au raportat și două cazuri de transportare organizată a alegătorilor cu a autocare, microbuze sau alte unități de transport care în mod normal nu ar avea ce căuta în preajmă.

„La ora 07:00, la secția de votare din Căușeni au sosit simultan cel puțin 70 de persoane, transportate cu 18 automobile având numere de înmatriculare transnistrene. Vehiculele au venit în coloană, în fiecare fiind câte 4–5 persoane. Alegătorii s-au adunat în jurul secției de votare, comunicau între ei și păreau să se cunoască. Aceștia au rămas în apropiere timp de 10–15 minute, după care au intrat treptat în secție, au votat și au plecat organizat. În acel interval s-a creat aglomerație, însă înainte și după momentul respectiv nu a fost înregistrată”, a afirmat Nicolae Panfil.

La o altă secție de votare din Căușeni, observatorii Promo-LEX au semnalat că „două automobile, cu numere de înmatriculare transnistrene, au parcat în apropiere, din care au coborât aproximativ 10 persoane, inclusiv cei doi șoferi”.

Observatori Promo-Lex în 409 secții de votare

„Șoferii nu au participat la vot, ci au rămas să aștepte, în timp ce ceilalți au intrat în secție. Grupul a venit împreună, organizat, care discuta despre necesitatea de a vota pentru un anumit candidat. De asemenea, a remarcat că pe telefoanele unor persoane era deschis un canal de Telegram cu mesaje ce păreau a conține instrucțiuni, unii având chiar camerele telefoanelor pornite”, a subliniat Nicolae Panfil.

Pentru ziua alegerilor MO Promo-LEX a delegat câte un observator pe termen scurt în 409 secții de votare, selectate pe baza unui eșantion stabilit de către o companie sociologică. În plus, în toate cele 12 de secții de votare unde își vor exercita dreptul de vot alegătorii din regiunea transnistreană este repartizat câte un observator static.

O atenție aparte va fi acordată secțiilor de votare din străinătate, unde au fost delegați 129 de observatorii statici. Pe lângă observatorii statici, Promo-LEX a detașat 191 de echipe mobile pentru a monitoriza procesul electoral din secțiile de votare care nu sunt cuprinse în eșantion. Echipele mobile vor observa inclusiv căile de acces către secțiile de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană.

