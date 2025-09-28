Pilotul avionului de mici dimensiuni prăbușit la Iași a rămas fără ambele picioare. Care este starea copilotului

Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav în urma prăbuşirii avionului său de mici dimensiuni, sâmbătă, în zona unei unităţi militare din Iaşi. Starea bărbatului se menţine gravă.

Intervenţia chirurgicală a avut loc la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iaşi, unde bărbatul este internat, iar medicii susţin că au luat această decizie pentru a-i salva viaţa.

Medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi, a transmis că luni se va interveni chirurgical din nou, de această dată pentru tratarea arsurilor.

Celălalt bărbat rănit în accidentul aviatic este poliţist şi este internat în acelaşi spital, starea sa fiind stabilă.

Cine este pilotul aeronavei

Avionul prăbuşit sâmbătă în zona unei unităţi militare din Iaşi era pilotat de arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR şi şef al Comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi.

Aparatul de zbor ar fi luat foc imediat după impactul cu solul.

Apropiaţii pilotului susţin că avionul îi aparţinea lui Marian Jan Chiriţa şi că acesta era un pilot cu experienţă, având la activ multe ore de zbor.

De asemenea, aceştia afirmă că aparatul de zbor se afla într-o stare foarte bună.

