Poliția și pompierii din Giurgiu au trimis mai multe echipaje la fața locului. Din primele investigații reiese că șoferului i s-ar fi făcut rău la volan.

Șoferul transporta 12 elevi spre școală

Accidentul s-a produs la ora 8:00. Șoferul microbuzului școlar luase în mașină 12 elevi de pe raza mai multor localități. Urma să îi ducă pe toți la o școală din comuna Iepurești, județul Giurgiu. Părinții copiilor răniți spun că șoferul făcea de obicei mai multe curse în fiecare dimineață.

Corespondent PROTV: „Accidentul a avut loc chiar aici, pe drumul național 6, intens circulat. Șoferul a întors și mai avea de mers cinci minute până la școală, însă aici a pătruns pe contrasens, iar microbuzul a ajuns în acest șanț, unde s-a oprit în acei copaci."

Opt persoane au fost preluate de echipajele SMURD

La fața locului au ajuns imediat mai multe echipaje SMURD, care au preluat în total opt răniți, cinci copii și trei adulți. Alți șapte elevi cu vârste între șase și 12 ani au scăpat cu răni minore, iar părinții i-au dus acasă.

Corespondent PROTV: „La spitalul Marie Curie au ajuns patru din cei cinci copii răniți, trei fete și un băiețel cu vârste de 5, 9 și 10 ani. Surse medicale spun că au răni la cap, picioare și abdomen și au fost internați la secția ortopedie, unde sunt supravegheați medical."

Șoferul în vârstă de aproximativ 50 de ani, internat în Spitalul Universitar București, a declarat că i s-a făcut rău înainte de accident. A fost testat pentru consum de alcool, iar polițiștii spun că nu băuse.

În urma accidentului a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Dacă ancheta stabilește că șoferul are vreo vină, riscă până la trei ani de închisoare sau o amendă.