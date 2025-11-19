Mama gravidei care a murit în explozia din Rahova: Este năucitor ce s-a întâmplat. Vrem despăgubiri de 1,5 milioane de euro

Marţi, băiatul, care are mai multe răni în urma exploziei, a fost examinat de specialiştii INML. Familia sa s-a constituit parte civilă în procesul penal, spune avocatul Adrian Cuculis, care a explicat că aceste expertize „vor contura şi mai bine leziunile şi bineînţeles şi întinderea daunelor pe care aceştia le cer”. În acest moment, valoarea daunelor solicitate de familie este în jur de un milion şi jumătate de euro.

Răzvan a relatat pentru News.ro ce s-a întâmplat în ziua de 17 octombrie, ziua când a avut loc deflagraţia. La acel moment, se afla în locuinţa sa alături de sora lui, tânăra în vârstă de 24 de ani, însărcinată în 7 luni. Mama celor doi tineri spune că a aflat după 11 ore că fiica ei a murit.

„Îmi aduc aminte tot şi cum am ieşit, cum am ţipat, cum am încercat să o scot pe sora mea şi cum mi-am luat telefonul şi am sunat la 112 , pe mama, şi cum am fost în SMURD, totul îmi aduc aminte. Am fost lucid , nu am rămas inconştient. Eu văd situaţia foarte complicată pentru toţi locatarii blocului, inclusiv pentru mine şi pentru mama, că nu avem unde locui, sper să se găsească vinovaţii şi să fim despăgubiţi în această situaţie şi să ne putem reveni.

Nu ne-au dat voie să intrăm, încă este banda poliţiei acolo, eu am reuşit să intru în apartament doar în momentul exploziei, atunci când am ieşit, am simţit picioarele cum sângerează şi am intrat să iau repede o pereche de papuci şi am coborât.

Apartamentul, în afară de baie şi dormitor, care sunt distruse, este intact”, a explicat Răzvan.

Răzvan cere închisoare pentru cei vinovaţi

Închisoare pentru cei vinovaţi, cere Răzvan, fratele tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova. În explozia din 17 octombrie băiatul a fost grav rănit în zona toracelui, la cap şi la unul dintre braţe. Expertiza INML va stabili concret şi de câte zile de îngrijii medicale are nevoie, factor care ar putea reconfigura şi nivelul daunelor cerute.

„Trebuie să fim puternici şi să mergem înainte, în viaţă. Cei vinovaţi să fie băgaţi la puşcărie, asta doresc, cei vinovaţi să fie băgaţi pe viaţă la puşcărie pentru moartea surorii mele.

Am avut braţul drept în orteză, am stat trei săptămâni, clavicula fracturată, am şi aici sternul fracturat, pe biletul de ieşire din spital se presupunea faptul că am leziuni la coaste şi un posibil hematom la cap pentru că am fost cusut, din cauza peretelui care a căzut peste sora mea, peretele fiind puţin înclinat, a căzut şi peste mine şi m-a lovit în mai multe locuri, am fost vânăt peste tot.

Am vorbit şi cu un psiholog, în regim propriu, fiind naşa mea am vorbit cu ea despre problemele mele, m-a înţeles şi vreau să continui tratamentul psihologic pentru că nu pot trăi aşa. Moartea surorii mele este cel mai greu lucru pentru mine”, a declarat pentru News.ro tânărul.

Adrian Cuculis, avocatul familiei, spune că daunele solicitate sunt undeva în jurul sumei de un milion şi jumătate de euro. În funcţie de experiza INML şi de investigaţiile suplimentare necesare, care vor arăta foarte clar gravitatea leziunilor, cuantumul ar putea fi modificat.

Detalii din expertiza medicală a lui Răzvan

„În principal, s-a efectuat expertizarea, examinarea fizică şi într-un mod uimitor se pare că sunt nişte lucruri suplimentare pe care trebuie să le facă, adică deşi a trecut printr-o expertizare CT, acum a fost trimis de aici, de la INML, pentru a fi refăcută examinarea toracică pentru că se pare că ar fi avut şi nişte coaste fisurate sau rupte, lucru care schimbă cumva logica pe care am avut-o până acum, în sensul de îngrijiri medicale. Minorul ar fi trebuit să stea - şi mai mult ca sigur o să stea - până în luna martie fie cu o orteză, fie cu ceva care să-i ţină la un loc umărul, pentru că au fost nişte leziuni destul de serioase în momentul în care a ieşit de acolo, din blocul care a explodat, chiar există imagini de la faţa locului cu faţa plină de sânge şi aşa mai departe.

Procurorul a dispus prin ordonanţă, preliminar, deci înainte să fie făcut raportul de expertiză care sunt concluziile examinării tocmai pentru a şti în ce direcţie să meargă cu dosarul, iar în momentul de faţă familia urmează să meargă la spitalul de copii pentru a face acest CT, tocmai pentru a se vedea mai clar care sunt leziunile.

Ei sunt deja constituiţi ca parte civilă în procesul penal şi atunci bineînţeles că aceste expertize vor contura şi mai bine leziunile şi bineînţeles şi întinderea daunelor pe care aceştia le cer”, a explicat avocatul.

Pe cine dă în judecată familia? Ce se va întâmpla mai departe? Cercetările sunt acum în desfăşurare. Nu este exclus ca pe parcursul acestora să existe un cadru procesual mult mai extins, spune avocatul Adrian Cuculis. Familia tinerei moarte va fi parte civilă împotriva celor care vor fi găsiţi vinovaţi de producerea exploziei.

„Deşi nu se vede treaba asta în spaţiul public, lupta în momentul de faţă este între cei doi furnizori de utilitate publică. Este pe de-o parte firma care furnizează electricitatea şi firma care furnizează gazul. Pentru că cei care furnizează gazul, încet-încet, din audieri îmi dau seama că ar vrea să tindă căre ideea că firma de electricitate, cumva, prin amplasarea mult prea apropiată a acelor fire care ştim foarte bine au făcut un scurt-circuit şi au afectat ţeava de gaz, au ajuns cumva în cele din urmă să le afecteze ţeava de gaz, să producă scurgerea de gaze şi explozia în cele din urmă şi atunci lupta este între cei doi.

Cert este că în momentul de faţă Parchetul a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Distrigaz , asta ştim foarte bine, dar nu este exclus ca pe parcursul cercetărilor să avem un cadru procesual mult mai întins, şi atunci şi noi ne vom constitui parte civilă împotriva celor care se vor găsi vinovaţi de producerea exploziei”, a explicat pentru News.ro Adrian Cuculis, avocat.

Declaraţii tulburătoare ale mamei lui Răzvan

Mama lui Răzvan şi a Mirelei, tânăra de 24 de ani însărcinată în 7 luni care a murit în explozia din blocul din Rahova, a făcut declaraţii tulburătoare. Spune că a aflat după 11 ore că fata ei a murit. În plus, spune femeia, nu poate uita modul în care o anumită persoană care a prelevat probe ADN în cazul fiicei sale, fără să precizeze numele persoanei, i-a transmis că tânăra era de nerecunoscut, pentru ca ulterior femeia să afle, la medicina legală, că trupul fiicei sale este întreg.

„E ceva ce nu am crezut că poate să trăiască un om şi să suporte aşa ceva în viaţa asta. Dacă deceda fata mea din cauza unui accident provocat de ea sau orice altceva, înţelegeam, dar numai când ştiu că era trează şi vorbea cu fratele ei...şi numai când ştiu că am aflat după 11 ore că mi-a murit copilul, asta mi se pare tortură. Am fost întrebată de dimineaţă de la ora zece şi până la ora două dacă vreau să beau apă şi o să-mi spună că se face ceva, se caută, se face ceva, ce să se caute, nu ştiu că minorul declarase unde este sora lui exact, e ca şi cum v-aş trimite eu într-o cameră, în sertarul doi, să căutaţi un lucru. V-am dat indicaţia precisă, nu înţeleg ce să căutaţi.

Şi tot spuneam, ”Doamnă, fata mea a murit, sunt mamă, simt”. ”Nu, aveţi răbdare că o resuscitează”, în condiţiile în care se auzea pe staţia acelor poliţişti, ce erau acolo, că s-a intrat în apartamentul 93 şi că s-a găsit a treia victimă, la momentul ăla, este năucitor ce s-a întâmplat acolo.

Asta doare cel mai tare, că acest oraş numit Capitala ţării nu are o macara navală, mâine dacă explodează zece blocuri o să moară sute de oameni pentru că noi nu suntem pregătiţi, nu ai cum să scoţi o gravidă după 11 ore. Gândiţi-vă ce sărbători vin în condiţiile în care la ultima ecografie a spus că naşte de Crăciun. Avea fetiţă.

Îmi doresc să mai trăiesc să mai dau măcar o dată ochii cu domnul care a venit să-mi ia probele ADN. Acel om, dacă nu are copii, nu-i doresc să-i dea Dumbezeu niciodată în viaţa asta. Pentru că mi-a spus foarte clar: ”Doamnă, ştiţi, trebuie să vă iau probele”. ”Pentru ce să-mi luaţi probele, nu este o maternitate cu o sută de gravide, este o singură gravidă”. ”Da, dar ştiţi..”. ”Ce să ştiu, copilul meu este un muşuroi de carne?” ”Păi cam da”. Şi când am venit aici jos, pregătită cu hainele pregătite pe măsura ei, pentru că m-am gândit că să nu-i fie mici, cum se spune, domnul de la morgă împreună cu o doamnă mai tânără ..i-am rugat să i le pună în sicriu, totuşi. Asta a fost rugămintea mea. Şi au zis: ”Păi, nu vreţi să o îmbrăcăm? Păi, aveţi ce? Este întreagă, doamnă, o unghie îi lipseşte”.

Durerea unei mame

Gândiţi-vă cam ce am trăit eu de sâmbătă, de când i-am spus fiului meu că sora lui nu mai este, la două ore distanţă a venit acest domn şi mi-a dat această informaţie după care luni, când am venit, am constatat că copilul meu este perfect întreg. Cum să poţi să-i spui unui părinte aşa ceva? Mi se pare o cruzime ieşită din comun. Măcar să-mi fi spus: ”Da, doamnă este moartă şi nu o putem scoate”.

Eu nu eram acasă (n.red – la momentul exploziei), o am pe mama mea în grijă şi făceam cumva naveta între ei, o luam şi pe ea aici, mai mergeam eu cu ei la ea, mă împărţeam cumva pentru că el era minor şi îl am în grijă până la 18 ani şi trebuia cumva să fiu şi lângă el”, a declarat pentru News.ro femeia.

În explozia care a avut loc în blocul din cartierul Rahova au murit trei oameni şi alţi 15 au fost răniţi. Sute de locatari nu au mai putut intra în casele lor. Pe 17 octombrie s-a deschis dosar penal cu privire la explozia devastatoare din blocul cu 8 etaje. Dosarul, înregistrat iniţial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a fost preluat la acea dată de procurorii de la Curtea de Apel Bucureşti, anchetatorii desfăşurând investigaţii in rem pentru distrugere din culpă.

