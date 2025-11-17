Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru

17-11-2025 | 08:48
drona atac
Shutterstock

Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populație la ora 02:30.

Adrian Popovici

Atac cu drone în apropierea frontierei cu România. Forțele Federației Ruse au atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România, transmite MApN.

„Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localitatii Ismail). La ora 02:30 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, transmite Ministerul Apărării.

Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Localnicii estimează că peste 50 de drone au lovit portul Ismail. Și la această oră, un petrolier arde pe malul uncrainean al Dunării, în dreptul localității Plauru.

„Forțele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina.
Ministerul Apărării Naționale rămâne ferm în acțiunile de condamnare a acestor atacuri executate de Federația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă ucrainene, care sunt nejustificate și intră în gravă contradicție cu normele de drept internațional”, adaugă instituția .

30 de ani de PRO TV. 2011 – Anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os, iar rețelele sociale schimbă totul

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

