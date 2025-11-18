Autoritățile au decis că persoanele evacuate din Ceatalchioi se pot întoarce în locuinţele lor. La Plauru, pericolul persistă

18-11-2025 | 09:31
Cele 231 de persoane din Ceatalchioi evacuate din cauza riscului de explozie al navei cu GPL lovite de dronă se pot întoarce acasă, anunță ISU Tulcea.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că cele 231 de persoane din Ceatalchioi care au plecat singure sau au fost evacuate de autorităţi deoarece exista riscul producerii unei explozii la nava încărcată cu GPL care fusese lovită de o dronă şi a luat foc pe malul ucrainean al Dunării se pot întoarce în locuinţele lor.

În ceeea ce priveşte localitatea Plauru, riscul este considerat în continuare ridicat. De asemenea, la bordul navei se vede în continuare o flacară, iar autorităţile din Ucraina intervin pentru a limita efectele negative ale incendiului.

”Serviciile de urgenţă şi de intervenţie ucrainene au intervenit permanent pentru limitarea efectelor negative produse la nava afectată astfel că, în cursul nopţii trecute, în zona portului Ismail a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectată, fiind astfel diminuat semnificativ pericolul unei potenţiale situaţii de urgenţă cu efecte grave asupra localităţilor învecinate. În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autorităţile ucrainene intervin”, au anunţat, marţi, reprezentanţii ISU Tulcea, potrivit News.ro.

Ei au precizat că marţi, la ora 9:00, a fost luată decizia ca ordinul de evacuare a populaţiei din satul Ceatalchioi să înceteze

”Astfel, cei 231 de locuitori care s-au autoevacuat ori au fost evacuaţi cu mijloacele Ministerului Afacerilor Interne se pot întoarce la casele lor. O potenţială situaţie de risc generată de incendiul de la bordul navei a fost evaluată ca fiind una foarte scăzută (o parte din cantitatea de gaz s-a consumat prin ardere, în acest moment fiind vizibilă doar o singură flacără asupra căreia autorităţile ucrainene acţionează) pentru zona localităţii Ceatalchioi, însă rămâne una ridicată pentru localitatea Plauru”, a precizat sursa citată.

Pompierii au menţionat că forţele Ministerului Afacerilor Interne vor sprijini persoanele evacuate să se întoarcă în siguranţă la casele lor.

