Polonezii îi caută pe autorii „actului de sabotaj fără precedent” de la calea ferată: „Un serviciu de informații externe”

Polonezii îi caută pe cei responsabili pentru ceea ce premierul a numit, cităm, „un act de sabotaj fără precedent”. O explozie a avariat, în weekend, o cale ferată, considerată rută-cheie pentru livrarea de ajutoare militare către Ucraina.

Donald Tusk susține că scopul deflagrației a fost deraierea trenului.

Iar un alt oficial din guvernul de la Varșovia a declarat că atacul a fost comis, cel mai probabil, la indicațiile unui „serviciu de informații străin” - fără a menționa Moscova.

Avaria la calea ferată, pe ruta Varșovia-Lublin, în apropierea stației Mika, la 60 de kilometri distanță de capitala poloneză, a fost semnalată, prima dată, de un mecanic de locomotivă.

Marcin Kierwiński, ministrul de Interne din Polonia: „Trenul a fost oprit după ce a fost observată o gaură în calea ferată. Putem spune, dincolo de orice dubiu, că un dispozitiv exploziv a fost detonat și a avariat calea ferată. Un volum important de dovezi a fost ridicat de la fața locului. Materialele ne vor ajuta să-i identificăm repede pe autorii acestui sabotaj odios.”

Premierul polonez a vizitat locul, unde se desfășoară în continuare o investigație amănunțită.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „Explozia a fost cel mai probabil menită să arunce în aer un tren. Din păcate, nu există nicio îndoială că avem de-a face cu un act de sabotaj. Din fericire, nu s-a produs o tragedie, dar situația este foarte gravă.”

Marcin Kierwiński, ministrul de Interne din Polonia: „Două alte incidente au fost de asemenea confirmate. Unul constă în avarii pe aceeași linie feroviară – deteriorarea tracțiunii electrice pe o lungime de aproximativ 60 de metri – iar, la câteva sute de metri mai departe, a fost montată o clemă metalică pe șinele de cale ferată; această clemă a fost tăiată de trenurile care au trecut. Analizele acestei cleme sunt în curs.”

„Este un act de sabotaj fără precedent, care vizează în mod direct securitatea statului polonez și a populației civile. Această rută este, de asemenea, extrem de importantă pentru livrarea de ajutoare către Ucraina. Îi vom prinde pe făptași, oricine ar fi”, a subliniat premierul.

Siobhan Robbins, corespondent Sky News: „Oficial, nimeni nu a fost numit. Desigur, însă, suspiciunile se îndreaptă spre Moscova. Și asta pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, din cauza situării Poloniei pe linia frontală a flancului estic al NATO, se spune că țara a fost tot mai mult supusă unor atacuri hibride din partea Rusiei, lucru pe care Kremlinul îl neagă. Însă am văzut și alți aliați NATO afirmând același lucru.”

Între timp, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Emmanuel Macron, la o bază aeriană de lângă Paris.

Și au semnat scrisoarea de intenție prin care Ucraina se angajează să cumpere 100 de avioane de luptă Rafale, dar și sisteme de apărare anti-aeriană, cu radarele corespunzătoare, precum și rachete și bombe aeriene.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Acesta este un acord strategic care va funcționa timp de 10 ani, începând de anul viitor. Înțelegem toate bazele acestui acord – politice, financiare, industriale. Este un acord istoric.”

