O explozie a avariat o linie de cale ferată pe ruta Varşovia-Lublin. Polonia insinuează un act de sabotaj din partea Rusiei

17-11-2025 | 12:27
Tusk explozie tren
O explozie care a distrus duminică o linie de cale ferată pe ruta Varşovia-Lublin a fost cauzată de un act de sabotaj, a anunţat luni premierul polonez Donald Tusk.

Claudia Alionescu

„Explozia unui dispozitiv exploziv a distrus calea ferată”, a scris Donald Tusk pe platforma X.

„Serviciile de urgenţă şi parchetul lucrează la faţa locului. Pe aceeaşi rută, mai aproape de Lublin, au fost identificate şi alte pagube”, a adăugat el.

Duminică, poliţia locală a declarat că un mecanic de tren a raportat pagube pe linia ferată din centrul Poloniei.

„Explozia căii ferate pe ruta Varşovia-Lublin este un act de sabotaj fără precedent care vizează securitatea statului polonez şi a cetăţenilor săi. O anchetă este în curs de desfăşurare. La fel ca în cazurile anterioare de acest gen, îi vom prinde pe făptaşi, indiferent cine îi susţine”, a promis premierul polonez.

scoala arme polonia
Polonia a introdus în școli cursuri de pregătire militară. Elevii vor învăța cum să folosească arme și drone

Donald Tusk şi-a însoţit postările cu un clip video în care face aceste declaraţii aparent la locul în care a avut loc incidentul.

Varşovia susţine că rolul său de centru de distribuţie a ajutoarelor pentru Ucraina în războiul cu Rusia o face ţinta unor acte de sabotaj din partea Rusiei, dar Moscova neagă orice astfel de acţiuni.

Luni dimineaţă, viceministrul afacerilor externe din Polonia, Marcin Bosacki, a declarat la televiziunea TVP Info că „dacă se dovedeşte că distrugerea unor porţiuni din calea ferată pe ruta Dęblin-Varşovia a fost un act de sabotaj, aceasta ar reprezenta o escaladare foarte semnificativă din partea Federaţiei Ruse”.

În acelaşi timp, la sediul Ministerului de Interne a avut loc luni dimineaţa o reuniune privind două acte de sabotaj pe linia ferată Varşovia-Lublin. La reuniune au participat şeful Ministerului Afacerilor Interne şi Administraţiei, Marcin Kierwiński, ministrul Justiţiei, Waldemar Żurek, coordonatorul serviciilor speciale, Tomasz Siemoniak, şi conducerea serviciilor responsabile de securitatea statului, notează TVP Info.

Magia Crăciunului a învăluit deja Parisul. Sute de mii de oameni au luat parte la aprinderea luminițelor

Sursa: News.ro

