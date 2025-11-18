Șeful Armatei poloneze: „Rusia a început perioada de pregătire pentru un război cu Polonia”

Polonezii îi caută pe cei responsabili pentru ceea ce premierul Tusk a numit „un act de sabotaj fără precedent”. O explozie a avariat, în weekend, o cale ferată, considerată rută-cheie pentru livrarea de ajutoare militare către Ucraina.

Iar un oficial din guvernul de la Varșovia vorbește de un atac comis, cel mai probabil, la cererea unui „serviciu de informații străin” - fără a menționa Moscova.

După ce a vorbit de un act clar de sabotaj pe o rută feroviară vitală pentru transportul de ajutoare către Ucraina, premierul polonez Donald Tusk a convocat pentru miercuri dimineață o ședință extraordinară a Comitetului guvernamental pentru Securitate Națională.

La reuniune vor participa comandanții Armatei, șefii serviciilor secrete și reprezentanți ai administrației prezidențiale din Polonia.

Marcin Kierwinski, ministrul polonez al Afacerilor Interne și Administrației: „Trenul a fost oprit după ce a fost observată o gaură în calea ferată. Putem spune, dincolo de orice dubiu, că un dispozitiv exploziv a fost detonat și a avariat calea ferată. Un volum important de dovezi a fost ridicat de la fața locului. Materialele ne vor ajuta să-i identificăm repede pe autorii acestui sabotaj odios”.



Tomasz Siemoniak, ministru polonez și coordonator al serviciilor speciale: „Probabilitatea ca aceste acte sa fi fost comise la ordinul unor servicii externe este foarte ridicată, iar decizia procuraturii de a le califica drept sabotaje confirmă acest lucru”.

Deloc intâmplător, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul Wieslaw Kukula a atras atenția că, pas cu pas, prin manevre de razboi-hibrid, Rusia pregatește terenul pentru o potențială agresiune pe teritoriul polonez.

Responsabilul militar a pledat pentru o politică de descurajare eficientă, bazată atât pe capacitațile defensive ale țării cât și pe atitudinea dârză și responsabila a cetățenilor.

„Rusia a început perioada de pregătire pentru război. Ei construiesc aici un mediu menit să creeze condiții favorabile pentru o potențială agresiune pe teritoriul polonez. Dacă cineva a fost la război, știe că ceea ce trăim astăzi nu este un război propriu-zis; este, de fapt, o situație de pre-război – sau ceea ce numim război hibrid. Sincer să fiu, suntem mereu într-o perioadă de pre-război; chiar și Războiul Rece a fost o astfel de perioadă. Este o chestiune de gestionare a acestei perioade de pre-război, de construire a unei politici de descurajare eficiente, bazată în mare parte pe capacitățile noastre defensive, dar și pe atitudinea cetățenilor”, a declarat generalul Wieslaw Kukula pentru Polskie Radio, postul public de radio al Poloniei.

Comentariile generalului polonez de rang înalt sunt un ecou al avertismentelor oficialilor occidentali cu privire la escaladarea operațiunilor hibride ale Moscovei în întreaga Europă, inclusiv incursiunile cu drone, sabotaje și atacuri cibernetice. In acest context, la o conferinta consacrata apararii statelor baltice, organizata la Vilnius, comisarul european pentru aparare a formulat intrebari dificile.

Reporter: De ce responsabilii noștri militari și politici trag atât de lent învățămintele din războiul din Ucraina?

Andrius Kubilius, comisar european pentru apărare și spațiu: De ce ne-a luat mai mult de doi ani, incluzând aici și provocarea rusă cu drone împotriva Poloniei, a statelor baltice și României, pentru a înțelege că nu suntem pregătiți să detectăm drone rusești și să le distrugem cu mijloace eficiente din punct de vedere al costurilor? Rușii învață. Noi învățăm?

În ultimele luni, servicii de informații din Germania, Danemarca, Finlanda sau Olanda au estimat că Moscova ar putea fi gata să testeze soliditatea alianței occidentale în următorii 2 sau 4 ani.

Andrius Kubilius, comisar european pentru apărare și spațiu: „Trebuie să ne întrebăm pentru ce ar trebui să ne pregătim? Pentru un război clasic de agresiune cu tancuri și piese de artilerie care ne trec granițele, scenariu care ar activa Articolul 5, al solidarității, al Tratatului Nord-Atlantic? Sau mai degrabă ar trebui să fim pregătiți pentru întețirea provocărilor, 9 40 de exemplu a atacurilor cu drone și rachete asupra infrastructurii noastre energetice, care s-ar situa sub nivelul de agresiune de natură să activeze Articolul 5?”

Comisarul Kubilius a insistat că țările europene ar trebui să considere Ucraina și forțele sale militare experimentate drept parte esențială a arhitecturii comune de apărare.

Reporter: Cum poate Europa integra capacitățile defensive îndelung testate ale Ucrainei?

Andrius Kubilius, comisar european pentru apărare și spațiu: Atât pe cei 800.000 de soldați ucraineni bine pregătiți și cât și industria militară inovatoare a Kievului. Dacă nu facem acest lucru, vom comite o greșeală istorică, care ne va slăbi. Și care va slăbi Ucraina!

