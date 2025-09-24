Mama a murit iar fiul a supraviețuit. Accident violent la Iași, între o mașină și o autoutilitară

24-09-2025 | 07:46
Grav accident rutier, în județul Iași. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

Elena Bejinaru

O femeie și-a pierdut viața, iar fiul ei, minor, a ajuns la spital, după ce s-au ciocnit violent cu mașina de o autoutilitară.

În urma impactului, cele două mașini au fost distruse, iar femeia a rămas încarcerată, fără semne vitale.

Celălalt șofer a fost dus la spital, cu răni.

Polițiștii din Iași au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

