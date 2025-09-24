Mama a murit iar fiul a supraviețuit. Accident violent la Iași, între o mașină și o autoutilitară
Grav accident rutier, în județul Iași. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
O femeie și-a pierdut viața, iar fiul ei, minor, a ajuns la spital, după ce s-au ciocnit violent cu mașina de o autoutilitară.
În urma impactului, cele două mașini au fost distruse, iar femeia a rămas încarcerată, fără semne vitale.
Celălalt șofer a fost dus la spital, cu răni.
Polițiștii din Iași au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.