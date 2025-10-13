Mai multe zone din București rămân fără apă caldă și căldură. Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare

Stiri actuale
13-10-2025 | 11:50
Termoenergetica
Shutterstock

Compania Termoenergetica anunţă, luni, că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a reţelei termice primare din cadrul proiectului "Modernizare magistrale de termoficare aparţinând S.A.C.E.T. Bucureşti".

autor
Mihaela Ivăncică

Pentru punerea în funcţiune a noilor tronsoane de conducte modernizate se vor executa lucrări de racordare, de montare a vanelor şi cele pentru efectuarea probelor de presiune, informează compania, pe pagina sa de Facebook.

"Aceste investiţii fac parte din cel mai amplu program de reabilitare a infrastructurii de termoficare din Capitală din ultimele decenii şi urmăresc reducerea pierderilor de agent termic, creşterea eficienţei energetice şi îmbunătăţirea fiabilităţii sistemului de alimentare centralizată", menţionează sursa citată.

Se vor executa următoarele intervenţii:

- Pe Străzile Doamna Ghica şi Ion Berindei din Sectorul 2 se vor executa lucrări de montare vane care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 14 puncte termice (235 blocuri), până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1985;

- Pe Străzile Doamna Ghica, Vulcanei şi Baicului din Sectorul 2 se vor executa lucrări de montare vane care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către 18 puncte termice (243 blocuri şi Spitalul Fundeni) până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei care a fost înlocuită în această zonă este 1993;

Citește și
Avariile la termoficare au apărut o dată cu frigul. În Sectorul 3, nu e aproape deloc căldură și apă caldă
Stelian Bujduveanu: Începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureşteni racordaţi la reţeaua de termoficare

- Pe Strada Rodul Pământului din Sectorul 3 se vor executa lucrări de montare a unor armături care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către patru puncte termice (24 blocuri şi Spitalul "Victor Babeş") până miercuri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 2024, fiind o porţiune nouă de reţea modernizată;

- Pe Strada Şerban Constantin din Sectorul 4 se vor executa lucrări de reîntregire a conductei care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi căldură către şase puncte termice (38 blocuri) până marţi, ora 12:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1972.

Potrivit Termoenergetica, termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor.

"Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor", a explicat compania.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert

Trei din zece români au pierdut bani în urma fraudelor financiare: Cum deosebim o investiție serioasă de o fraudă

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, apa calda, termoenergetica, caldura,

Dată publicare: 13-10-2025 11:50

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
Termoenergetica a început furnizarea căldurii în București. Procesul se desfășoară cu dificultate
Stiri Sociale
Termoenergetica a început furnizarea căldurii în București. Procesul se desfășoară cu dificultate

Pentru că temperaturile au scăzut simțitor în Capitală, Compania Municipală Termoenergetica anunță că a dat drumul la căldură.

Stelian Bujduveanu: Începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureşteni racordaţi la reţeaua de termoficare
Stiri actuale
Stelian Bujduveanu: Începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureşteni racordaţi la reţeaua de termoficare

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, luni, că începe furnizarea agentului termic pentru bucureştenii racordaţi la sistemul centralizat, echipele Termoenergetica fiind în teren.

Peste 800 de blocuri din Capitală și Spitalul Malaxa, fără apă caldă. Zonele unde Termoenergetica efectuează reparații
Stiri actuale
Peste 800 de blocuri din Capitală și Spitalul Malaxa, fără apă caldă. Zonele unde Termoenergetica efectuează reparații

Termoenergetica anunță că, în următoarele zile, vor avea loc lucrări de reparație, modernizare și înlocuire a conductelor termice în mai multe zone din București. Durata intervențiilor variază în funcție de complexitatea fiecărei lucrări.

 

Anunț important pentru bucureșteni: Încep probele pentru căldură în blocuri. Mesaj către locatari
Stiri actuale
Anunț important pentru bucureșteni: Încep probele pentru căldură în blocuri. Mesaj către locatari

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că, începând cu 23 septembrie, se va realiza încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare.

Bujduveanu este convins că fuziunea dintre Termoenergetica și ELCEM este soluția problemei cu apa caldă din Capitală
Stiri actuale
Bujduveanu este convins că fuziunea dintre Termoenergetica și ELCEM este soluția problemei cu apa caldă din Capitală

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reluarea discuţiilor privind preluarea companiei ELCEM de către municipalitate şi fuziunea acesteia cu Termonenergetica.

Recomandări
Hamas afirmă că toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați. Trump urmează să se adreseze parlamentului israelian
Stiri externe
Hamas afirmă că toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați. Trump urmează să se adreseze parlamentului israelian

Toți ostaticii israelieni în viață au fost eliberați de Hamas, a anunțat luni gruparea armată palestiniană. Cadavrele ostaticilor decedați vor fi predate ulterior, a adăugat Hamas.  

Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025
Stiri Sociale
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, conform datelor INS.

Românii, tot mai expuși escrocheriilor online: specialiștii explică semnele care trădează o investiție falsă
iBani
Românii, tot mai expuși escrocheriilor online: specialiștii explică semnele care trădează o investiție falsă

7 din 10 români au fost abordați cel puțin o dată, pentru a li se promite un câștig rapid, arată un studiu recent XTB*. În plus, mai mult de jumătate dintre participanți au spus că știu persoane care au fost victime ale fraudelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 Octombrie 2025

03:12:11

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28