Peste 800 de blocuri din Capitală și Spitalul Malaxa, fără apă caldă. Zonele unde Termoenergetica efectuează reparații

Stiri actuale
22-09-2025 | 11:33
termoficare

Termoenergetica anunță că, în următoarele zile, vor avea loc lucrări de reparație, modernizare și înlocuire a conductelor termice în mai multe zone din București. Durata intervențiilor variază în funcție de complexitatea fiecărei lucrări.

 

autor
Aura Trif

Zonele vizate de lucrări

1. Reţeaua termică primară - conductă Dn 800 mm, pe Bulevardul Chişinău din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a deficienţei apărute în perioada de garanţie de către firma SICOR, în cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti - Obiectiv 1 - Magistrala I Sud - Cămin CM11 - CP3 - CV5/4". Lucrările impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 21 puncte termice (259 blocuri, o unitate industrială şi Spitalul Malaxa), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până la data de 26 septembrie 2025, ora 23:00.

2. Reţeaua termică primară - conductă Dn 1200/1000/300 mm, în zona Bulevardului Nicolae Grigorescu şi a străzilor Brâncuşi şi Lucreţiu Pătraşcanu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 22 puncte termice (237 blocuri), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 26 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 2002, această porţiune de reţea având 23 de ani de funcţionare.

3. Reţeaua termică primară - conductă Dn 500/300 mm, pe Strada Matei Basarab din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 8 puncte termice (65 blocuri), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 26 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1993, această porţiune de reţea având peste 30 de ani de funcţionare.

Citește și
turisti zilele bucurestiului
Raliul Gumball 3000 a revenit la București după 9 ani. Reacția unor străini, impresionați de spectacolul cu supermașini

4. Reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu - Motru şi Calea Văcăreşti din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (129 blocuri şi 2 agenţi economici), începând cu data de 23 septembrie 2025, până la data de 26 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare

5. Reţeaua termică primară - racordul punctului termic Turnescu/Marinescu - conductă Dn 80 mm, pe Strada Turnescu din Sectorul 5. Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (2 blocuri ), începând cu data de 22 septembrie 2025, până la data de 26 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989, această porţiune de reţea având aproape 37 de ani de funcţionare.

6. Reţeaua termică primară - conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 5 puncte termice (127 blocuri şi imobile şi 1 punct termic industrial), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până la data de 25 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1980, această porţiune de reţea având 45 de ani de funcţionare.

7. Reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe Bulevardul 1 Mai intersecţie cu Strada Braşov din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic, în perioada cuprinsă între 22 septembrie 2025, ora 09:00 şi 26 septembrie 2025, ora 23:00. Clienţii nu vor fi afectaţi. Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1970, această porţiune de reţea având 55 de ani de funcţionare

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute. Vă reamintim faptul că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

Transferurile bancare devin mai simple. Prin RoPay trimitem și primim bani instant între bănci doar cu numărul de telefon

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, termoenergetica, lucrari, termoficare,

Dată publicare: 22-09-2025 11:33

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
NEWS ALERT E gata! Misterul a fost deslușit, cu o zi înainte de gala Balonului de Aur!
Citește și...
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală și două județe după ce mai multe școli și spitale au primit amenințări. Polițiștii au început verificări pentru a stabili mai multe detalii despre natura acestor posibile pericole.

Raliul Gumball 3000 a revenit la București după 9 ani. Reacția unor străini, impresionați de spectacolul cu supermașini
Stiri actuale
Raliul Gumball 3000 a revenit la București după 9 ani. Reacția unor străini, impresionați de spectacolul cu supermașini

Peste 100 de mașini sport ieșite din comun, conduse de artiști, sportivi, actori sau influenceri, au făcut spectacol aseară în Piața Constituției.

România, pe locul 3 în UE numărul de gospodării în care trăiește măcar un câine. Câți patrupezi sunt în București
Stiri Diverse
România, pe locul 3 în UE numărul de gospodării în care trăiește măcar un câine. Câți patrupezi sunt în București

Iubim câinii, iar cifrele stau mărturie. Țara noastră este pe locul 3 în Uniunea Europeană la numărul de gospodării în care trăiește măcar un cățel.  

Recomandări
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală și două județe după ce mai multe școli și spitale au primit amenințări. Polițiștii au început verificări pentru a stabili mai multe detalii despre natura acestor posibile pericole.

Transferurile bancare devin mai simple. Prin RoPay trimitem și primim bani instant între bănci doar cu numărul de telefon
iBani
Transferurile bancare devin mai simple. Prin RoPay trimitem și primim bani instant între bănci doar cu numărul de telefon

Din această lună, putem trimite sau primi bani doar în baza numărului de telefon și între bănci diferite, fără să mai fie nevoie de codul IBAN. Este un serviciu adoptat de majoritatea băncilor din România.

Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale
iLikeIT
Cum distorsionează algoritmii realitatea pe internet. Știrile false ajung să domine rețelele sociale

Rețelele sociale sunt pline de conținut generat de Inteligența Artificială - uneori chiar de știri false. Algoritmii nu fac diferența, iar minciunile se răspândesc mai repede decât adevărul. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Septembrie 2025

03:12:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28