Anunț important pentru bucureșteni: Încep probele pentru căldură în blocuri. Mesaj către locatari

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că, începând cu 23 septembrie, se va realiza încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare.

Acțiunile sunt necesare în vederea pregătirii rețelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire 2025 – 2026.

Încărcarea cu apă a instalațiilor se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur.

Fiecare asociație de proprietari va fi informată în prealabil, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalației, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor.

Clienții companiei sunt rugați să se asigure că lucrările la instalațiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele (inundații în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora.

Termoenergetica reamintește că este obligația asociațiilor de proprietari de a se asigura că instalațiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcționare și că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor.

Data exactă privind începerea furnizării agentului termic pentru încălzire va fi anunțată ulterior.

