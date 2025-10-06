Stelian Bujduveanu: Începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureşteni racordaţi la reţeaua de termoficare

06-10-2025 | 17:18
Avariile la termoficare au apărut o dată cu frigul. În Sectorul 3, nu e aproape deloc căldură și apă caldă
Pro TV

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, luni, că începe furnizarea agentului termic pentru bucureştenii racordaţi la sistemul centralizat, echipele Termoenergetica fiind în teren.

Ioana Andreescu

„De astăzi, începe livrarea căldurii pentru cei peste 1.040.000 de bucureşteni racordaţi la reţeaua de termoficare. Urmează lunile reci şi ştiu cât de mult contează ca, în fiecare bloc şi în fiecare apartament, să fie cald”, a scris, luni, pe Facebook, Stelian Bujduveanu.

Primarul general interimar anunţă că echipele Termoenergetica sunt deja în teren, intervin rapid acolo unde apar defecţiuni şi oferă sprijin asociaţiilor de proprietari/locatari care doresc să deschidă circuitul de încălzire.

„Pe tot parcursul acestui an am investit constant în reţeaua de termoficare – cu fonduri nerambursabile şi din bugetul local – pentru a înlocui conductele vechi şi a asigura o iarnă mai bună pentru toţi. Le mulţumesc bucureştenilor pentru răbdare şi încredere”, a mai transmis Bujduveanu.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului, dar, având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare şi faptul că există încă asociaţii de proprietari/locatari care nu au deschis circuitul de încălzire, furnizarea agentului termic se va resimţi gradual.

Dată publicare: 06-10-2025 17:18

