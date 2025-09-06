Bujduveanu este convins că fuziunea dintre Termoenergetica și ELCEM este soluția problemei cu apa caldă din Capitală

Edilul afirmă că Primăria, care are un grad de îndatorare mic, se poate împrumuta pentru a cumpăra compania evaluată la un miliard de lei.

„Banii produşi pe energie electrică de către ELCEN trebuie să rămână în Bucureşti. Iar asta vom face. (...) Acest plan este un plan al bucureştenilor, nu doar al Primăriei Capitalei”, afirmă Bujduveanu.

„Vreau să vă dau un anunţ foarte important. În urma discuţiilor cu primarii de sector, în urma discuţiilor cu Guvernul României, suntem cu toţii convinşi că cea mai bună soluţie pentru a rezolva problema apei calde din Bucureşti este ca să se realizeze cât mai repede acea fuziune între ELCEN şi Termoenergetica. Banii produşi pe energie electrică de către ELCEN trebuie să rămână în Bucureşti. Iar asta vom face, vom aduce sub aceeaşi umbrelă. (...) Acest plan este un plan al bucureştenilor, nu doar al Primăriei Capitalei”, a declarat Stelian Bujduveanu sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Acesta admite că, de-a lungul anilor s-a mai discutat despre aceste proiect şi că „tehnic s-a anunţat, dar nu s-a realizat”.

„Noi am adoptat pentru prima dată din 2019, pe când exista acea Hotărâre de Guvern care permite Municipiului Bucureşti să preia acţiunile ELCEN, am adoptat în Consiliul General în unanimitate această decizie. Ulterior, Guvernul României prin Ministerul Energiei, unde domnul Ivan împreună cu colegii de la PSD lucrează pentru a face acea evaluare a ELCEN-ului, iar apoi, prin excepţie de la plafoanele, Primăria Municipiului Bucureşti se va împrumuta, pentru că ştiţi foarte bine că avem un grad de îndatorare foarte mic, de doar 7% raportat la întreaga ţară, şi acei bani vor ajunge în conturile statului român, iar statul român îi poate utiliza pentru investiţiile pe care le are, fie în infrastructura mare, fie în alte părţi. Dar Municipiul Bucureşti, pe plata acelui pachet de 30% din acţiuni, diferenţa fiind eşalonată, va deveni imediat proprietarul ELCEN-ului. Ulterior, împreună cu primarii de sector, am agreat un calendar ca să ajungem la fuziunea celor două companii. Primul pas este ELCEN-nul să fie în curtea Primăriei Capitalei, pentru că vă spun de ce. Banii pe care-i produce ELCEN din vizarea energiei trebuie să fie folosiţi în aceste proiecte mari de infrastructura din Bucureşti, nu în altă parte în ţară, pentru că acei bani sunt făcuţi din vânzarea de energie şi de apă caldă către Bucureşti”, a subliniat Stelian Bujduveanu.

Pașii procedurali și implicațiile legale

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a hotărât, la sfârşitul lunii iulie, cu doar 4 abţineri şi nici un vot împotrivă, să solicite Guvernului aprobarea transferului către municipalitate a pachetului de 97,51% din acţiuni deţinut de către statul român, prin Ministerul Energiei, la cel mai mare producător de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire al Capitalei, Electrocentrale Bucureşti (ELCEN).

OUG nr. 61/2017, în vigoare, mandatează Ministerul Energiei să transfere contra cost pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic, către unităţi ale administraţiei publice locale, în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Conform actului normativ, preţurile de transfer se stabilesc pe bază de rapoarte de evaluare efectuate de evaluatori independenţi.

„Acest mecanism (de transfer – n.r.) este prevăzut în OUG 61 şi urmează după acest vot să mergem mai departe cu evaluarea şi cu discuţii cu Guvernul României. Sunt paşi preliminari într-o discuţie foarte serioasă şi nu cred că e vreo persoană aici de faţă care să nu fie de acord că sistemul centralizat (de încălzire – n.r.) trebuie să aparţină Municipiului Bucureşti″, a declarat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, înainte de vot.

Hotărârea a fost adoptată cu un amendament introdus de edil. Varianta iniţială prevedea abrogarea hotărârii CGMB din martie anul trecut, prin care se aproba de principiu realizarea fuziunii dintre ELCEN şi Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a municipalităţii, operatorului sistemului local de transport şi distribuţie a agentului termic, şi se lua act de prevederile Memorandumului de Guvern din 31 ianuarie 2024 cu tema „Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în Municipiul Bucureşti (...)″. Amendamentul lui Bujduveanu, aprobat de consilieri, a eliminat articolul cu abrogarea hotărârii de aprobarea a fuziunii.

Memorandumul de anul trecut a mandatat Ministerul Energiei pentru a întreprinde toate demersurile legale necesare pentru fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica. Potrivit sursei citate, entitatea rezultată în urma fuziunii „nu va avea ca unic acţionar Municipiul Bucureşti, ci va avea doi acţionari, Statul Român (adică administraţia centrală – n.r.) şi Municipiul Bucureşti″.

„Menţionez că ELCEN este o companie mult mai valoroasă decât Termoenergetica. Are active mult mai mari: terenuri, centralele de producţie a agentului termic. Nu se compară cu Termoenergetica. Termoenergetica e o companie care, în principal, doar facturează. Are nişte sisteme, nişte resurse umane, dar cam atât. Deci mă aştept ca, în compania rezultată, Ministerul Energiei să aibă ponderea cea mai mare, dacă nu cumva Municipiul Bucureşti va decide să vină cu un aport de capital″, a spus atunci ministrul Energiei de la acel moment, Sebastian Burduja.

