Termoenergetica a început furnizarea căldurii în București. Procesul se desfășoară cu dificultate
Pentru că temperaturile au scăzut simțitor în Capitală, Compania Municipală Termoenergetica anunță că a dat drumul la căldură.
Procesul este însă anevoios, având în vedere dimensiunea rețelei și numărul mare de asociații de proprietari, care nu și-au deschis circuitele interioare.
Pentru a asigura o distribuție „optimă” a căldurii, Termoenergetica a cerut creșterea debitului și a sarcinii termice, la cele două centrale ELCEN, aflate în funcțiune.
Peste un milion de locuitori sunt racordați la rețeaua de termoficare.
Sursa: Pro TV
Etichete: termoenergetica, caldura, termoficare,
Dată publicare:
07-10-2025 12:04