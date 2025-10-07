Termoenergetica a început furnizarea căldurii în București. Procesul se desfășoară cu dificultate

Stiri Sociale
07-10-2025 | 12:23
×
Codul embed a fost copiat

Pentru că temperaturile au scăzut simțitor în Capitală, Compania Municipală Termoenergetica anunță că a dat drumul la căldură.

autor
Stirileprotv

Procesul este însă anevoios, având în vedere dimensiunea rețelei și numărul mare de asociații de proprietari, care nu și-au deschis circuitele interioare.

Pentru a asigura o distribuție „optimă” a căldurii, Termoenergetica a cerut creșterea debitului și a sarcinii termice, la cele două centrale ELCEN, aflate în funcțiune.

Peste un milion de locuitori sunt racordați la rețeaua de termoficare.

Sursa: Pro TV

Etichete: termoenergetica, caldura, termoficare,

Dată publicare: 07-10-2025 12:04

Articol recomandat de sport.ro
Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate
Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate
Citește și...
Meseria pe cale de dispariție care este foarte solicitată în acest moment în România. „Nu face față comenzilor”
Stiri Diverse
Meseria pe cale de dispariție care este foarte solicitată în acest moment în România. „Nu face față comenzilor”

Fiindcă s-a instalat frigul și oamenii dau drumul la căldură, sunt foarte căutați hornarii. Meseria lor pare să fie pe cale de dispariție. În același timp, tot mai mulți români folosesc încălzire pe lemne și e nevoie de întreținere.

Vestea așteptată de bucureșteni după valul de frig care a lovit România. Zonele cu probleme din Capitală
Stiri actuale
Vestea așteptată de bucureșteni după valul de frig care a lovit România. Zonele cu probleme din Capitală

Căldura se va furniza în sistemul centralizat din București, începând de luni, a anunțat CMTEB București. Agentul termic se va simți însă gradual.

Ministerul Energiei cere sute de milioane de lei pentru a menține căldura în Craiova și furnizarea de abur la Ford Otosan
Stiri actuale
Ministerul Energiei cere sute de milioane de lei pentru a menține căldura în Craiova și furnizarea de abur la Ford Otosan

Ministerul Energiei solicită sute de milioane de lei de la Guvern pentru ca locuitorii Craiovei racordați la sistemul centralizat de încălzire să nu rămână în frig la iarnă.

Recomandări
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate Călărași, Constanța și Ialomița
Stiri actuale
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate Călărași, Constanța și Ialomița

România se pregătește să facă față unui nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, și care urmează să ajungă la noi. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a participat la un comitet pentru situații de urgență și a anunțat că ”suntem pregătiți”.  

Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”
Stiri Justitie
Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar, până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.

Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate
Stiri actuale
Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate

Marea Neagră devine săptămâna aceasta un teatru de război. Participanți sunt 800 de militari din România și alte 12 țări NATO, care intervin cu zece nave de război și patru avioane F-16.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Octombrie 2025

03:13:02

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28