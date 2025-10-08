O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor

08-10-2025 | 12:30
O localitate din judeţul Constanţa este momentan izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector.

Lorena Mihăilă

„Din cauza acumulării masive de apă şi urmare a revărsării unui canal colector, localitatea Siliştea este momentan izolată. Traficul pe DJ 224 între localităţile Ţepeş Vodă şi Tortoman este blocat. De asemenea, Drumul Comunal 61, care face legătura între localitatea Seimeni şi localitatea Siliştea este inundat cu apă, astfel că localitatea Siliştea este momentan izolată. Momentan nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată”, au afirmat reprezentanţii ISU Dobrogea.

Ei au menţionat că, pentru evacuarea apei, acţionează o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de transport victime multiple cu barcă pneumatică, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o şenilată.

Rute ocolitoare pentru șoferi

De asemenea, pe fondul închiderii totale a circulaţiei pe DN2A, între km 142 -164 pentru lucrările efectuate la podul rutier din Crucea şi al acumulărilor de apă pe carosabil au fost stabilite următoarele rute ocolitoare:

inundatii
Cea mai mare despăgubire din 2024 pentru un autovehicul afectat de o inundaţie a fost de 670.000 lei

1. Ţepeş Vodă (DC63) -Siliştea (DJ224) - Siliştea - Topalu (DJ223) - Tichilesti (DJ223) NEPRACTICABIL urmare a acumulărilor de apă în Ţepeş Vodă şi Tichilesti.

2. Pantelimon (DJ226B) - Runcu (DJ225) - Saraiu (DN22A) - Hârşova PRACTICABIL LIMITAT urmare a acumulărilor de apă din Runcu şi Vulturu. Pe acest traseu echipaje de poliţie rutieră asigură deplasarea organizată în convoi.

Judeţul Constanţa se află sub cod roşu de precipitaţii până miercuri, la ora 15.00

