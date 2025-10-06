Accesul minorilor sub 16 ani pe rețele sociale, permis doar cu acord parental. Legea majoratului online, dezbătută în Senat

Comisia de apărare a Senatului a dat luni raport favorabil cu amendamente pentru legea majoratului online, care impune acord parental verificabil minorilor sub 16 ani pentru accesul la servicii și conturi online.

"Noi stabilim vârsta majoratului online - 16 ani. Dacă avem o vârstă a majoratului în offline, în viaţa de zi cu zi, când copilul ajuns major poate să cumpere o revistă cu un alt conţinut, când poate să intre într-un bar, când îşi ia permisul de conducere, atunci şi în viaţa online, acolo unde stăm o perioadă foarte mare de timp, avem nevoie de reglementări să stabilim foarte clar care este vârsta de la care copiii noştri înţeleg explicit conţinutul care îl primesc pe aceste reţele", a explicat preşedintele Comisiei de apărare, Nicoleta Pauliuc.

Ea a precizat că pentru aplicarea legii majoratului online ANCOM va institui nişte norme.

"Avem un regulament european care vorbeşte despre conţinut, ce ajunge la copiii noştri care să nu fie dăunător, anumite filtre, dar responsabilitatea, mecanismele le vor stabili cei de la ANCOM. Dăm şi un termen de şase luni de zile ca ei să facă normele şi să facă circuitul care ar trebui", a adăugat Pauliuc.

Legea va fi dezbătută luni în Senat

Legea majoratului online, iniţiată de un grup de parlamentari PNL, PSD şi UDMR, are ca scop instituirea unor măsuri pentru protecţia minorilor împotriva conţinutului dăunător accesibil prin intermediul serviciilor online, în vederea asigurării dezvoltării fizice, mintale şi morale corespunzătoare a acestora.

Comisiile juridică, pentru comunicaţii şi de cultură au acordat, săptămâna trecută, raport de admitere acestui proiect de lege. Legea majoratului online va intra, luni, în dezbaterea plenului Senatului, prim for legislativ sesizat cu acest proiect.

