OpenAI a lansat o rețea socială care concurează cu TikTok și Instagram. Ce conținut poți posta pe „Sora”

OpenAI, compania din spatele ChatGPT, anunță lansarea unei rețele sociale unde tot conținutul este generat de Inteligența Artificială. Este un concurent pentru TikTok ori Instagram.

Aplicația se numește Sora, este disponibilă deocamdată doar în SUA, unde deja în magazinele de aplicații este pe locul întâi. Vorbim mai multe despre acest subiect cu Alexandru Negrea, specialist în social media.

Alexandru Negrea, specialist în social media: Dacă până acum urcam pe social media poze, filmări cu locuri în care am fost, vacanțe, în Sora o să putem să generăm locuri în care vrem să fim tot în format video, cât se poate de realist, și mai mult decât atât, o să avem capacitatea asta după o mică validare să ne punem pe noi în materialele respective care pot fi așezate în orice context și o să îi poți pune și pe prietenii tăi din viața reală în materialele video.

Ce ar fi de câștigat

Alexandru Negrea, specialist în social media: E o fantezie care prinde foarte bine. OpenAI a declarat că a testat deja povestea asta pe angajații din companie și a avut efecte foarte bune în sensul în care angajații lor au declarat că s-au împrietenit cu oameni pe care nu îi știau înainte, folosind tehnologiile noi.

Alexandru Negrea, specialist în social media: Mi se pare puțin toxici să zici, când ești o companie de mărimea OpenAI, că angajații tăi au ajuns într-un punct în care la locul de muncă se simt mai bine decât ar fi cazul să se simtă. E ca un studiu de piață creat de ei dar pe un eșantion nereprezentantiv.

Înțeleg că are această parte de simulare de fizică și că poate să creeze foarte ușor lumi noi.

Alexandru Negrea, specialist în social media: Mie personal mi se pare foarte greșit că un om de calibrul la Sam Altman (CEO OpenAI) în prezent ne arată doar video-uri super copilăroase generate cu Sora în care el pare că fură ceva. Mă așteptam la un alt discurs din partea lui, e pentru prima oară în istoria social media când eu aș recomanda real oamenilor să trateze această poveste ca pe o unealtă care poate crea o dependență. Creierul nostru va fi foarte afectat și ei nu au zis nimic despre asta. Mă așteptam la un discurs mult mai realist din partea lor.

Sora în acest format nu este disponibil la noi în țară, urmând să ajungă la nivelul UE în perioada următoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













