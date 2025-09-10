Proteste violente pe fondul crizei politice din Franța. Primele declarații ale noului premier, Sébastien Lecornu

Stiri externe
10-09-2025 | 20:06
×
Codul embed a fost copiat

Aflată în plină criză politică, Franța dă în clocot. După ce s-au mobilizat pe rețele sociale, adepții mișcării „Blocăm tot” au ieșit cu zecile de mii în stradă.

autor
Camelia Donțu

Au avut loc mai multe confruntări cu forțele de ordine și cel puțin 300 de persoane au fost reținute. Un restaurant a fost incendiat în centrul Parisului. În paralel, noul premier, fost ministru al Apărării, a preluat ștafeta de la François Bayrou, dar este deja contestat.

La Paris, situația a fost tensionată mai ales în zona Gării de Nord. Manifestanții, îmbrăcați în negru, cu măști sau cagule, au înfruntat forțele de ordine, aflate și acestea în număr mare. Poliția a înlăturat și baricadele ridicate în jurul Arcului de Triumf, iar vitrinele magazinelor de pe Champs-Élysées au fost blindate de teama unui asalt al vandalilor.

Încă de dimineață, sute de manifestanți s-au adunat la Rennes, înainte să se îndrepte spre centura orașului, unde au făcut tot posibilul ca să blocheze circulația vehiculelor. Au incendiat baricade și au dat foc unui autobuz, care a fost complet calcinat. Potrivit estimărilor, 100.000 de protestatari urmau să fie miercuri pe străzi, în diferite orașe ale Franței.

Lansată pe rețelele de socializare, „Blocăm totul” este o mișcare care contestă planul de austeritate al fostului premier François Bayrou. Ziua de miercuri a fost și un avertisment pentru noul șef al guvernului, Sébastien Lecornu, numit marți seară de președintele Macron.

Citește și
medici
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori

După ce a depus jurământul, Lecornu a devenit al treilea premier al Franței într-un an.

Sébastien Lecornu, premierul nou-numit al Franței: „Vom avea nevoie de rupturi semnificative (față de trecut). Și nu doar în formă, nu doar în metodă, ci și în fond. Fără mari discursuri. Începând din această după-amiază, mă voi întâlni cu primele partide politice, iar în următoarele zile, cu partidele politice și cu sindicatele.”

Noul cabinet nu a fost constituit, dar este deja amenințat cu o moțiune de cenzură dacă Sébastien Lecornu nu solicită un vot de încredere în Adunarea Națională. Așa cum a făcut – și a pierdut – predecesorul său François Bayrou.

Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Sursa: Pro TV

Etichete: Franta, proteste, premier, criza politica,

Dată publicare: 10-09-2025 20:04

Articol recomandat de sport.ro
„Te iubesc, dragostea mea!” Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - România 2-2
„Te iubesc, dragostea mea!” Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - România 2-2
Citește și...
„Blocăm tot”. Franța se confruntă miercuri cu proteste masive, iar zeci de persoane au fost reținute în zona Parisului. VIDEO
Stiri externe
„Blocăm tot”. Franța se confruntă miercuri cu proteste masive, iar zeci de persoane au fost reținute în zona Parisului. VIDEO

Franţa se confruntă cu o zi agitată miercuri, în urma apelului „Blocăm tot", care a apărut pe reţelele sociale şi care va fi un indicator al furiei sociale într-o ţară aflată în plină criză politică.

Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
Stiri Sociale
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori

În vreme ce zeci de mii de români nu au un medic de familie, specialiștii pleacă în alte țări. Mulți medici de familie s-au stabilit în Franța, convinși de primele de instalare uriașe, scutirile de taxe și locuințele gratuite.

Politolog, despre premierul francez Bayrou: „A preferat să se sinucidă, în loc să aștepte să fie executat politic”
Stiri externe
Politolog, despre premierul francez Bayrou: „A preferat să se sinucidă, în loc să aștepte să fie executat politic”

Pentru a treia oară în ultimul an, Franța a rămas fără guvern. După ore de dezbateri furtunoase, deputații au respins votul de încredere cerut de premierul François Bayrou, care a propus un buget de austeritate, cu tăieri de 44 de miliarde de euro.

Recomandări
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac
Stiri externe
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Polonia este cel mai aproape de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”
Stiri externe
Prima reacție a lui Donald Trump după incidentele din Polonia: „Ce se întâmplă cu Rusia? Iată că începem!”

Președintele SUA, Donald Trump, a oferit prima reacție pe rețelele sociale după ce armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat
Stiri Justitie
Fostul adjunct al SIS din R. Moldova, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile. E reprezentat de un avocat consacrat

Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei a fost arestat preventiv, pentru următoarele 30 de zile. Magistrații de la Curtea de Apel, au judecat aproape trei ore, propunerea celor de la DIICOT.

Top citite
1 romania nationala de fotbal
Facebook: Echipa națională de fotbal a României
Stiri Sport
Cipru – România 2-2. Rezultat de egalitate în meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își poate întâlni sufletul pereche
3 Volodimir Zelenski
Getty
Stiri externe
Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că va cuceri Donbasul în 3-4 luni
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 10 Septembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28