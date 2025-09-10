Proteste violente pe fondul crizei politice din Franța. Primele declarații ale noului premier, Sébastien Lecornu

Aflată în plină criză politică, Franța dă în clocot. După ce s-au mobilizat pe rețele sociale, adepții mișcării „Blocăm tot” au ieșit cu zecile de mii în stradă.

Au avut loc mai multe confruntări cu forțele de ordine și cel puțin 300 de persoane au fost reținute. Un restaurant a fost incendiat în centrul Parisului. În paralel, noul premier, fost ministru al Apărării, a preluat ștafeta de la François Bayrou, dar este deja contestat.

La Paris, situația a fost tensionată mai ales în zona Gării de Nord. Manifestanții, îmbrăcați în negru, cu măști sau cagule, au înfruntat forțele de ordine, aflate și acestea în număr mare. Poliția a înlăturat și baricadele ridicate în jurul Arcului de Triumf, iar vitrinele magazinelor de pe Champs-Élysées au fost blindate de teama unui asalt al vandalilor.

Încă de dimineață, sute de manifestanți s-au adunat la Rennes, înainte să se îndrepte spre centura orașului, unde au făcut tot posibilul ca să blocheze circulația vehiculelor. Au incendiat baricade și au dat foc unui autobuz, care a fost complet calcinat. Potrivit estimărilor, 100.000 de protestatari urmau să fie miercuri pe străzi, în diferite orașe ale Franței.

Lansată pe rețelele de socializare, „Blocăm totul” este o mișcare care contestă planul de austeritate al fostului premier François Bayrou. Ziua de miercuri a fost și un avertisment pentru noul șef al guvernului, Sébastien Lecornu, numit marți seară de președintele Macron.

După ce a depus jurământul, Lecornu a devenit al treilea premier al Franței într-un an.

Sébastien Lecornu, premierul nou-numit al Franței: „Vom avea nevoie de rupturi semnificative (față de trecut). Și nu doar în formă, nu doar în metodă, ci și în fond. Fără mari discursuri. Începând din această după-amiază, mă voi întâlni cu primele partide politice, iar în următoarele zile, cu partidele politice și cu sindicatele.”

Noul cabinet nu a fost constituit, dar este deja amenințat cu o moțiune de cenzură dacă Sébastien Lecornu nu solicită un vot de încredere în Adunarea Națională. Așa cum a făcut – și a pierdut – predecesorul său François Bayrou.

