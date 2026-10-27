Procurorii DIICOT au cerut predarea lor din Germania și Polonia, unde au fost arestați în două operațiuni distincte.

Pe numele lor fuseseră emise deja mandate europene de arestare. Ministerul de Externe l-a convocat, marți, pe ambasadorul Federației Ruse pentru a i se comunica un protest ferm față de acest act de sabotaj.

Incendiul devastator din 14 septembrie, din parcul industrial Carfil aflat în Brașov a distrus două service-uri, o stație ITP, o firmă de panouri fotovoltaice și o spălătorie. Pagubele suferite de firmele care au închiriat spații pe platforma Carfil depășesc o jumătate de milion de euro.

Reporter: Ce s-a distrus?

Marius Vlad, proprietarul service-ului afectat: Tot. Adică toate utilajele, piese ale clienților, tot stocul de marfă, tot. Deci n-am putut să recuperez nici măcar un utilaj.

Corespondent PRO TV: „Ajuns aici s-a oprit la unul dintre luminatoare, a ridicat panoul transparent și a aruncat substanțe inflamabile în interiorul halei. Anchetatorii au găsit aici două cârpe, chibrituri, un ciocan și un capac de bidon. La mai puțin de 30 de secunde s-a produs explozia”.

Liviu Blejdea, directorul parcului industrial Carfil: „Cred că a studiat înainte, cred că a studiat, cred că a studiat pentru că a ocolit toate camerele și cred că pe aia de pe acoperiș nu a văzut-o altfel nu îmi explic și a știut unde să arunce, deci cred că era locul în care oriunde ar fi aruncat n-ar fi produs aceleași pagube serioase”.

Același suspect surprins pe scară a fost filmat și mai târziu părăsind zona împreună cu un conațional. Au folosit o bicicletă.

Ancheta a scos la iveală un posibil act de sabotaj, iar autorii ar fi doi cetățeni din Belarus a căror identitate nu a fost dezvăluită. Totul s-a dovedit a fi un act criminal deliberat, coordonat din Federația Rusă, susține Serviciul Român de Informații.

Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al SRI: „Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune: facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial”.

Mircea Petru Tanțău, director general Carfil: „Noi am fost avertizați mai demult, din iarnă, chiar februarie-martie, că Carfil, Romarm este în vizorul unor sabotori, nu s-a spus ce fel de sabotori, dar știe toată lumea cam din ce zona vin și să fim foarte foarte atenți”.

Investigațiile au scos la iveală faptul că cei doi cetățeni din Belarus ar fi fost coordonați de un ucrainean. Primii doi au fost arestați în Germania acum câteva zile, chiar înainte să organizeze acte similare de sabotaj. Ucraineanul a fost capturat în Polonia chiar luni.

Corespondent PRO TV: „Pe baza dovezilor strânse cu ajutorul ofițerilor de informații, procurorii DIICOT au obținut la Curtea de Apel București mandate europene de arestare pe numele celor trei suspecți. Așa cu au cerut predarea lor din Germania, respectiv, Polonia, pentru a fi inculpați aici la București”.

După acest incident grav poliția a anunțat că a mărit dispozitivele integrate de securitate aflate în zona infrastructurilor critice, a platformelor industriale cu profil de apărare, a cailor majore de transport, dar și în marile depozite de pe teritoriul național.

Într-o postare pe contul său de socializare, Președintele României afirmă că de ani de zile Federația Rusă folosește un arsenal divers pentru a slăbi democrațiile europene: „Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre”.

Și premierul României, Luca Niculescu, transmite că: „Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre”.

România acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale. (...) Astfel de atacuri sunt inacceptabile.

Acesta este al treilea caz cu acuzații de sabotaj din ultima vreme. Anterior un columbian ar fi încercat să incendieze două sonde de petrol de lângă București și o stație de măsurare a gazului metan iar alti doi ucraineni ar fi încercat să incendieze sediul din București al unei companii ucrainene de curierat.