Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc

22-08-2025 | 19:35
Un ciclon mediteranean traversează România și aproape, întreaga țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii.

autor
Stirileprotv

Fenomenul aduce furtuni violente cantități importante, de apă grindină, și descărcări electrice. Pe unde a trecut în Europa, a provocat multe pagube. Inspectoratul pentru Situații de Urgență avertizează populația să fie prudentă și să evite deplasările în zonele expuse.

Ciclonul s-a format în bazinul Mării Mediterane, în zona orașului Genova din Italia unde aerul cald și umed de la suprafața mării s-a întâlnit cu mase de aer rece dinspre nordul continentului.

Au rezultat nori denși care au adus furtuni puternice și precipitații abundente, care s-au deplasat apoi spre nord-est, afectând Italia, Croația, Serbia, iar acum România.

Din cauza ciclonului, aproape toată țara se afla vineri sub cod galben și portocaliu de vijelii.

Turc
Cine este cetățeanul turc care a tras mai multe focuri de armă la un club din Centrul Vechi. „A vrut să sperie pe cineva”

Robert Manta, meteorolog: „Discutăm de un cod portocaliu de vijelii care pot atinge chiar și 80-90 km/h la rafală. Iar pe de altă parte, în zona de munte și local prin Transilvania vor fi ploi importante cantitativ și cantitățile de apă vor cumula până la 50 60 litri pe metrul pătrat. De asemenea, s-ar putea să discutăm și de căderi izolate de grindină”.

Pe unde a trecut, ciclonul a făcut prăpăd. În Italia, aeroporturile au fost paralizate, iar zborurile anulate sau redirecționate. În Croația, vijeliile au smuls acoperișuri și au inundat străzile.

O fotografie spectaculoasă a fost făcută în Croația. Forma arcuită a acestui sistem noros ne indica faptul că vântul bate cu o viteză foarte mare, peste 100km/h, iar culoarea, acest albastru deschis, înseamnă că este însoțit de cantități mari de apă și de grindină. Norul aduce cantități importante de ploaie și descărcări electrice.

Astfel de formațiuni noroase au fost fotografiate și în Ungaria și la noi.

Robert Manta, meteorolog: „Putem să ne așteptăm să avem în această după-amiază și poate către seară astfel de imagini, astfel de nori, pentru că există contextul atmosferic ecare susține formarea lor, atât a super celulelor, cât și a sistemelor convective mezo scalare care pot aduce, să spunem așa tot ansamblul de fenomene, vânt puternic, grindină, ploi torențiale și multe descărcări electrice”.

Acest ciclon aduce și vreme mai rece, decât de obicei. Sâmbătă, în aproape toată țara temperaturile vor scădea cu 5 până la 10 grade la amiază, iar în diminețile următoare, potrivit meteorologilor, în zona Transilvaniei, pot cobori sub 5 grade celsius.

Au fost noi audieri în cazul, atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei.

