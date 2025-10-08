Inundații severe în Slobozia. Mai multe gospodării sunt afectate. Pompierii intervin nonstop pentru evacuarea apei

Orașul Slobozia este grav afectat de ploile abundente anunțate de codul roșu al meteorologilor. Mai multe gospodării, subsoluri și scări de bloc sunt inundate, iar pompierii lucrează cu motopompele la evacuarea apei.

Corespondent Știrile ProTV: „În curtea unei case din Slobozia, de tip familial, unde se află mai mulți copii în plasament, ei sunt izolați în casă, iar totul este acoperit de apă.

Așa sunt toate curțile și gospodăriile din acea zonă, de pe strada care este complet inundată. Vorbim despre strada principală, dar și despre cele adiacente.

Pompierii sunt la fața locului de ore bune și încearcă să evacueze apa din gospodării, însă misiunea lor este una foarte dificilă. Acționează cu motopompele, dar au la dispoziție un singur canal prin care pot evacua toată apa, care s-a adunat într-o cantitate foarte mare.

Ei au tras furtunurile pentru a încerca să evacueze toată apa. Este și o stradă adiacentă, plină de apă, asta deși pompierii intervin încă de miercuri dimineață.

Plouă foarte mult în Slobozia încă de marți seară, iar meteorologii spun că ploile abundente vor continua cel puțin până spre ora 15:00.

O altă curte a fost inundată și asta pentru că apa a ajuns până în casă. Oamenii care locuiesc acolo spun că încă de marți seară au început să scoată apa din curte, încercând să împiedice pătrunderea ei în locuință, însă le-a fost imposibil.

Trebuie menționat că nu doar zonele de case sunt afectate de apă, ci și zona de blocuri.”

