Individ din Cugir, ridicat după ce ar fi provocat un accident pentru a ucide un bărbat

04-01-2026 | 14:56
După un incident rutier extrem de grav produs la sfârşitul lunii decembrie, un bărbat din Cugir a ajuns în centrul unei anchete penale pentru tentativă de omor.

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reţinerea acestuia sâmbătă, cu propunere de arestare preventivă, potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba transmise de Agerpres.

Fapta investigată ar fi avut loc în 28 decembrie 2025, în jurul orei 13.00, pe strada Principală din localitatea Vinerea. Conform cercetărilor, bărbatul de 36 de ani ar fi condus un autoturism cu viteză şi ar fi lovit maşina unui alt conducător auto, în vârstă de 44 de ani, ambii fiind din Cugir. În urma impactului, autoturismul celui de-al doilea şofer ar fi fost proiectat în afara carosabilului şi s-ar fi răsturnat.

Pe baza probelor strânse, anchetatorii au apreciat că fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă de omor, fiind dispusă reţinerea suspectului pentru 24 de ore.

Pentru completarea materialului probator, procurorul criminalist, împreună cu poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi ai Poliţiei Oraşului Cugir, sprijiniţi de luptători ai Serviciului de Acţiuni Speciale, au efectuat o percheziţie la domiciliul bărbatului. În urma acesteia, au fost descoperite şi ridicate dispozitive electronice relevante pentru cauză, precum şi substanţe interzise la deţinere.

În data de 3 ianuarie 2026, procurorul de caz a sesizat Tribunalul Alba cu propunere de arestare preventivă, urmând ca instanţa să decidă asupra măsurii ce se impune în acest dosar.

