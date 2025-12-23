Femeie de 30 de ani din Hunedoara, ucisă în bătaie de partener. Suspectul, reţinut pentru omor

Un individ de 30 de ani, din municipiul Hunedoara, a ajuns în spatele gratiilor azi-noapte. Vă avertizăm, urmează informații cu impact emoțional.

Individul și-a omorât iubita, sub o ploaie de lovituri. Femeia, tot de 30 de ani, din județul Olt, a fost găsită fără suflare de echipajele de intervenție.

Chiar bărbatul a sunat la 112 și a anunțat că victima "nu mai respiră".

Bărbatul ar fi răbufnit pe fondul unei crize de gelozie. După audierile de azi-noapte, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de omor.

Astăzi, va fi prezentat instanței, cu propunere de arestare preventivă.





