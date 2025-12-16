Un bărbat a fost arestat pentru tentativă de omor, după ce și-ar fi înjunghiat un prieten la pomana porcului, în Prahova

Un individ de 31 de ani din Prahova a fost arestat, pentru tentativă de omor, după ce și-ar fi înjunghiat un prieten, venit să petreacă la pomana porcului.

Polițiștii au fost chemați la fața locului pentru o ceartă. Când au ajuns acolo, au găsit un bărbat de 22 de ani, rănit. Tânărul a încercat să-i convingă că s-a tăiat singur, din greșeală, dar, când a fost dus la spital, medicii au constatat că rănile erau grave și îi puneau viața în pericol. Așa că l-au băgat direct în sala de operații. Are nevoie de cel puțin 30 de zile de îngrijiri medicale.

În urma cercetărilor, polițiștii au aflat că atât victima, cât și agresorul s-au dus la tăiatul porcului, ca să petreacă. Nu se știe de la ce s-au luat la ceartă, însă bărbatul de 31 de ani ar fi pus mâna pe un cuțit, ca să-și impună punctul de vedere.

După ce victima a fost înjunghiată, suspectul a plecat acasă. Acolo a fost găsit de anchetatori și acum este arestat preventiv pentru 30 de zile.

Istoric: Nu este exclus ca România și alte țări europene să aleagă calea autoritarismului. “N-aveți cum să scăpați cu totul"

