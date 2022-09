Incident șocant la Westminster Hall. Un bărbat a fost reținut pentru că a atins sicriul Reginei Elisabeta a II-a

Poliția metropolitană a reușit să-l rețină pe bărbat chiar înainte de ora 22:00, vineri seara, a doua zi în care cei îndoliați i-au putut aduce un omagiu fostului monarh, la doar câteva ore după ce membrii familiei regale au organizat priveghiul, relatează The Guardian.

Bărbatul a ieșit din rând, reușind să treacă pe lângă catafalc și a urcat treptele, apoi a atins sicriul, a relatat o sursă pentru The Guardian.

Man arrested for attempting to grab Queen’s coffin at Westminster Hall. Police were quick to stop the man is now in custody. #QueenElizabeth #funeral #RoyalFamily pic.twitter.com/8X46K4iX0m