Loiali Reginei Elisabeta a II-a, câinii Corgi şi poneiul acesteia au fost prezenţi la trecerea cortegiului la Windsor | VIDEO

Sandy şi Muick, cei doi Corgi ai reginei, au fost aduşi pentru sosirea sicriului la castel, unde a avut loc slujba de înmormântare a suveranei, scrie Reuters, citată de News.ro.

Ţinuţi în lesă de personalul palatului, câinii au aşteptat răbdători în curtea castelului.

The Queen’s horse Emma waits as the funeral procession passes through Windsor pic.twitter.com/0gKCZYpPfZ