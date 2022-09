Omagiul emoționant adus de nepoatele reginei Elisabeta a II-a, fiicele prințului Andrew: „Regina și bunica noastră iubită”

„Ne-ați învățat atât de multe și vom prețui acele lecții și amintiri pentru totdeauna”, au transmis cele două prințese.

Familia Regală a postat pe Twitter o fotografie a reginei alături de micile prințese Beatrice și Eugenie.

‘You were our matriarch, our guide, our loving hand on our backs leading us through this world. You taught us so much and we will cherish those lessons and memories forever.”

- Princess Beatrice and Princess Eugenie

