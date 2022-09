Reacția lui Charles când a fost apostrofat de un britanic: „Ne chinuim să ne încălzim casele și plătim pentru parada voastră”

Prețurile facturilor de energie au fost înghețate pentru doi ani pentru a evita creșterea lor. Cu toate acestea, în timp ce iarna trecută britanicii plăteau în medie 1.277 de lire sterile pe an, pe facturile la energie, în această iarnă se așteaptă să plătească 1.971 de lire sterline.

În aceste condiții, mulți britanici se întreabă dacă Familia Regală ar trebui să organizeze ceremonii ce costa milioane de lire sterline în timp ce mulți dintre oamenii de rând nu își vor putea permite să-și achite facturile.

O persoană din mulțime i-a adus în atenție acest fapt Regelui Charles.

„În timp ce noi ne chinuim să ne încălzim locuințele, trebuie să plătim și pentru parada voastră. Contribuabilii plătesc 100 de milioane de lire sterline pentru voi, pentru ce?”, a spus persoana din rând.

În acel moment, Regele Charles a dat un răspuns nesigur, ce ar fi părut a fi „sigur”, și și-a continuat drumul.

"While we struggle to heat our homes, we have to pay for your parade..."

Charles confronted by a member of the public about the cost of living crisis pic.twitter.com/yl19KjTBKc