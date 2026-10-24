Incidentul a avut loc într-o unitate de învățământ recent reabilitată, unde mobilierul ar fi fost montat inclusiv cu ajutorul părinților. Autoritățile au deschis o anchetă.

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Grădinița a fost recent reabilitată, iar mobilierul - mutat pe durata lucrărilor - a fost montat din nou înainte ca cei mici să revină în clădire, în luna septembrie.

Anca Goga, directoare adjunctă: ”Miercuri am avut un incident nefericit. Partea care susține salteaua unui pătuț s-a desprins. Educatoarea a fost în apropiere, a băgat mâna, a atenuat căderea suportului, dar, cu toate acestea, a rănit un copilaș. Copilul este bine, slavă Domnului, în următoarea zi a fost prezent la grădiniță.”

Piesele care fixează mobilierul de perete ar fi fost prea scurte, spun reprezentanții Inspectoratului Școlar.

Ioan Muntean, inspector școlar general ISJ Maramureș: „Au mers la grădiniță cei de la primărie pentru a schimba acele elemente care prind pătuțul de perete, pentru că sunt prea scurte. Între timp, apar și semne de întrebare legate de cine a montat efectiv pătuțurile. Conducerea grădiniței recunoaște că părinții au ajutat la mobilier.”

Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare: ”Am dispus o anchetă pentru a se verifica în ce condiții a fost montat acest mobilier. Firma care trebuia să monteze acel mobilier trebuia să îl monteze.”

După incident, toate paturile au fost verificate de personalul grădiniței.