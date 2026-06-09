Incendiul a izbucnit la acoperişul unei grădiniţe din satul Ţărculeşti, comuna Gornet-Cricov. În acel moment, în incinta grădiniţei se desfăşurau activităţi educative.

„Toţi copiii aflaţi în unitatea de învăţământ s-au autoevacuat în siguranţă, fără a fi raportate victime. Este vorba despre 29 de copii şi 3 cadre didactice”, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Incendiul a cuprins acoperişul imobilului, pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi.

La faţa locului acţionează două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD de la Garda de Intervenţie Urlaţi, o autospecială de stingere de la Punctul de Lucru Apostolache, precum şi o autospecială de stingere şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă de la Detaşamentul Mizil.