Alarma s-a dat ieri după-amiază, într-un cartier din Constanța. Potrivit martorilor, două persoane care adunau fier vechi ar fi încercat să fure cutia contorului de gaz. Au fisurat o conductă de alimentare cu gaze. Cineva i-a văzut și a sunat la 112.

Martor: Au venit pompieri, poliția. Polițiștii au spus că au fost doi așa-ziși recuperatori de fier, pentru că această creșă zilele astea se demolează și probabil că au spus că poate fi recuperat orice material fieros.

Zeci de minute, oamenii din zonă au privit cu îngrijorare intervenția autorităților, de teama unei explozii.

Pompierii au evacuat populația pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

Ana-Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: Totodată, s-a dispus evacuarea preventivă a unei grădinițe aflate în proximitate, fiind scoși aproximativ 160 de minori. La fața locului a sosit și o echipă din cadrul companiei de DistriGaz.

După aproximativ o oră situația a revenit la normal. Persoanele care au fisurat conducta de gaze sunt căutate acum de polițiști.