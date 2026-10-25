Individul a îndreptat armele asupra agentului de serviciu și i-a cerut acestuia să... îl împuște. Suspectul a fost imobilizat, iar la fața locului au ajuns și luptătorii de la trupele speciale.

Un procuror a dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Flancat de luptătorii din trupele speciale, bărbatul a fost dus în fața procurorilor.

Inspector principal Mădălina Crișan – purtător de cuvânt IPJ Alba: „Ar fi intrat în zona de control acces din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de tip airsoft și o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște."

Nimeni nu a fost rănit în urma acestui incident.

Inspector principal Mădălina Crișan – purtător de cuvânt IPJ Alba: "Bărbatul a fost imobilizat și încătușat de către polițiștii aflați în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia. Ulterior, la fața locului, s-au deplasat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. În urma controlului corporal efectuat asupra bărbatului, polițiștii au descoperit și un briceag."

Se pare că gestul lui vine pe fondul unor probleme în familie. Suspectul este cercetat acum pentru ultraj și portul sau folosirea fără drept a obiectelor periculoase.