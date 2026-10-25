A fost filmată de un trecător, iar imaginile au ajuns pe internet.
Polițiștii au văzut și ei filmările și au identificat-o rapid pe șoferiță.
Este vorba despre o femeie de 51 de ani.
Acum, are de plătit o amendă de 10.000 de lei.
O plimbare pe nisip a costat-o scump pe o femeie din Constanța. Ea a intrat cu mașina pe plaja din Venus, apoi s-a dus cu autoturismul și pe plaja din Cap Aurora.
A fost filmată de un trecător, iar imaginile au ajuns pe internet.
Polițiștii au văzut și ei filmările și au identificat-o rapid pe șoferiță.
Este vorba despre o femeie de 51 de ani.
Acum, are de plătit o amendă de 10.000 de lei.
O femeie care a mers cu maşina pe plaja din Venus, sâmbătă, a primit amendă 10.000 de lei, anunţă Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa.
Un șofer a intrat cu maşina pe plajă şi a fost filmat de persoanele aflate în zonă. Imaginile au ajuns în mediul online, iar acesta a primit o amendă de 10.000 de lei, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.
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