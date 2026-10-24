Tabloidele The Sun și Daily Mail au relatat vineri că fiul lui Thomas Markle a descoperit o colecție de imagini cu caracter pedofil în fosta reședință a tatălui său din Filipine, informează Agerpres, care citează AFP.

Ducesa de Sussex s-a declarat „profund tulburată” de aceste acuzații și a dezvăluit că nu a permis niciun contact între tatăl ei și copiii săi în urma unor acuzații anterioare.

Potrivit unei surse din cadrul poliției filipineze, o anchetă „este în curs”, condusă de o brigadă pentru protecția femeilor și copiilor.

Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, a respins acuzațiile, pe care le-a descris drept „o grămadă de minciuni”.

Scrisoarea primită de poliția londoneză în 2019

Meghan Markle a afirmat vineri că a aflat, în 2018, de existența unei scrisori trimise unității responsabile cu protecția membrilor familiei regale din cadrul poliției londoneze, care conținea „acuzații tulburătoare și îngrijorătoare” la adresa tatălui său.

„M-au asigurat că fac obiectul unei anchete”, a precizat ea.

Un purtător de cuvânt al poliției din Londra a confirmat sâmbătă că aceasta „a primit, în ianuarie 2019, o scrisoare conținând o serie de acuzații privind presupuse infracțiuni comise în afara Regatului Unit”, care au generat „îngrijorări cu privire la siguranța ducesei de Sussex”.

„Scrisoarea a fost examinată și s-a decis transmiterea ei către biroul ducelui și ducesei de Sussex, pentru ca aceștia să ia cunoștință de conținutul ei”, a indicat acesta.

Cu toate acestea, „detaliile acuzațiilor conținute în scrisoare nu au fost comunicate altor servicii de poliție”, potrivit purtătorului de cuvânt.

Poliția reexaminează modul în care a fost gestionat cazul

Vineri, o sursă apropiată dosarului a afirmat, de asemenea, că Poliția Metropolitană nu l-a anchetat și nu îl anchetează în prezent pe tatăl lui Meghan Markle.

Poliția a anunțat sâmbătă că „reexaminează în prezent modul în care a fost tratat acest caz în 2019”, pentru a evalua, în special, dacă organismul britanic de supraveghere a poliției, Independent Office for Police Conduct (IOPC), ar trebui să se ocupe de acesta.

Un purtător de cuvânt al FBI a declarat vineri că agenția americană era „la curent cu acuzațiile și că, dacă va fi cazul, va oferi sprijin autorităților filipineze”.

Relația dintre Meghan Markle și tatăl ei

După șase ani petrecuți în Statele Unite, Meghan, prințul Harry, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea, și cei doi copii ai lor s-au întors, la sfârșitul lunii august, pentru a locui în Regatul Unit.

Cuplul a părăsit Regatul Unit în 2020, pe fondul tensiunilor cu familia regală, în cadrul căreia nu mai activează, de atunci, ca membri activi.

Actrița americană a rupt legăturile cu tatăl ei cu puțin timp înaintea căsătoriei celebrate la castelul Windsor. Thomas Markle nu a asistat la ceremonie și nici fratele vitreg sau sora vitregă a lui Meghan. Doar mama ei, Doria Ragland, a fost prezentă.