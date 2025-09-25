Incendiul puternic de la depozitul din Sectorul 2, stins după două zile de pompieri. Flăcările au mistuit 7.000 de mp

Stiri actuale
25-09-2025 | 08:20
incendiu pantelimon
sursa TikTok // OZANA

Pompierii au anunţat joi dimineaţă că incendiul izbucnit marţi seară la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei a fost stins, după ce flăcările s-au extins pe o suprafaţă de peste 7.000 de metri pătraţi.

autor
Aura Trif

„Incendiul din Aleea Hobiţa a fost stins. Rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, un echipaj CBRN şi o ambulanţă SMURD”, anunţă, joi dimineaţă, ISU Bucureşti-Ilfov.

În perioada următoare pompierii vor încerca să stabilească cauza izbucnirii incendiului. Focul a pornit, marţi seară, şi s-a extins rapid din cauza materialelor infralabile din interiorul depozitului.

Zeci de autospeciale au intervenit la fața locului

Incendiul s-a manifestat pe mai mult de 7.000 de metri pătraţi, iar structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate înregistrate pe timpul incendiului, astfel ca a fost distrusă în mare proporţie.

În momentul de manifestare maximă a flăcărilor, pompierii au intervenit cu 26 de autospeciale, ulterior dispozitivul fiind redimensionat.

Citește și
incendiu conac valcea maldar
Incendiu la Conacul lui Maldăr, monument istoric din Vâlcea. Anexele mistuite de flăcări aveau panouri fotovoltaice

Aer irespirabil în mai multe zone din Capitală

Din cauza incendiului şi a fumului dens, aerul în mai multe sectorare ale Capitalei a fost irespirabil. Marţi seară, din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP), concentraţiile de particule în atmosferă au atins, la staţia din zona Registrului Comerţului, un nivel de şapte ori mai mare decât nivelul maxim admis.

Miercuri, măsurătorile efectuate de Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) au arătat că valorile concentraţiilor particulelor PM10 şi PM2,5 au reintrat în limite normale.

Concurs de orientare pentru elevi, noaptea în parc: „Nu este chiar atât de greu cum am crezut”

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, incendiu, hala, depozit,

Dată publicare: 25-09-2025 08:20

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Un nor de fum toxic a învăluit Bucureștiul în urma incendiului devastator din Sectorul 2: „Nu se poate respira deloc”
Stiri actuale
Un nor de fum toxic a învăluit Bucureștiul în urma incendiului devastator din Sectorul 2: „Nu se poate respira deloc”

Un incendiu violent a cuprins marți seară un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, într-o zonă cu blocuri și case. Au ars alimente, băuturi, dar și substanțe chimice, iar un fum negru și toxic s-a împrăștiat în tot orașul.

Incendiu la Conacul lui Maldăr, monument istoric din Vâlcea. Anexele mistuite de flăcări aveau panouri fotovoltaice
Stiri actuale
Incendiu la Conacul lui Maldăr, monument istoric din Vâlcea. Anexele mistuite de flăcări aveau panouri fotovoltaice

S-a dat alarma marți seară, după ce pompierii au fost anunțați că un incendiu a izbucnit la Conacul lui Maldăr - o culă oltenească, monument istoric, din județul Vâlcea.

Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu
Stiri actuale
Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Pompierii intervin și miercuri dimineață la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. 

Recomandări
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă
Stiri Politice
Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă

Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost convocată, joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Pe agendă se află procedurile de doborâre a dronelor intrate în spațiul aerian și stabilirea celor care pot aproba astfel de măsuri.

De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului
Stiri Justitie
De ce nu poate fi extrădat imediat Horațiu Potra. Demersul pe care trebuie să îl mai facă România în cazul mercenarului

Liderul mercenarilor români din Congo, Horațiu Potra, căutat internațional încă de la finalul lui februarie, a fost prins în Dubai, potrivit unor surse.

POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
Stiri externe
POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia

Partidul pro-european PAS al Maiei Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin decisiv pentru viitorul pro-european al Moldovei, în contextul acuzațiilor de amestec masiv al Rusiei, notează POLITICO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Septembrie 2025

49:01

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28