Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Stiri actuale
24-09-2025 | 08:00
Pompierii intervin și miercuri dimineață la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. 

autor
Lorena Mihăilă

Structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate, fiind distrusă.

„Incendiul s-a manifestat pe aprox 7.000 mp. Au fost angrenate în total 26 de autospeciale de stingere, iar în acest moment mai sunt in dispozitiv doar 14 autospeciale de stingere”, anunţă, miercuri dimineaţă, ISU Bucureşti-Ilfov.

Clădirea nu are autorizație de incendiu

Acţiunile de intervenție vor continua pe parcursul zilei şi vor fi folosite din nou buldoexcavatoare pentru a scoate materialele care întrețin arderea, a mai precizat sursa citată.

Citește și
Incendiu la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei
Incendiu uriaș la un depozit din București, în Pantelimon. Poluare de 7 ori peste limita admisă. VIDEO

Structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate înregistrate pe timpul incendiului, astfel ca a fost distrusă în mare proporţie.

Daniel Vasile - purtătorul de cuvânt al ISU București - Ilfov: „În acest moment această clădire nu deține autorizație de securitate la incendiu. Hala în unele porțiuni este prăbușită, acoperișul cel puțin. Sunt suprafețe întinse unde deja a căzut spre interior, se acționează preponderent de la înălțime cu autoscările. Au fost angrenate în mod succesiv la fața locului 26 de autospeciale de stingere”.

Incendiu puternic 

Un incendiu puternic a izbucnit, marţi seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei - în Şos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele.

Au ars alimente, băuturi, dar și substanțe chimice, iar un fum negru și toxic s-a împrăștiat în tot orașul. 

În apropierea depozitului se află și o stație de alimentare cu carburant, pentru uz propriu, așa că alerta a fost la nivel maxim. Peste 150 de pompieri au intervenit, unii chemați de acasă. 

Anagajat: „Greu, am fost nevoiți să eliberăm toată flota auto pe care o aveam parcată în fața fabricii Lucrurile sunt destul de teribile cel puțin fumul este unul intens și flăcările atingeau înălțimi destul de tulburătoare cel puțin pentru noi cei care aveam activitate economica acolo”.

Cea mai afectată zonă a fost Mega Mall – Fântânica - Cimitirul Armenesc, care este acoperită de un fum ”foarte dens şi foarte toxic”.

Ministerul Sănătăţii (MS) a făcut recomandări pentru populaţie, persoanele care simptome de disconfort respirator fiind sfătuite să solicite asistenţă medicală la 112.

Potrivit ANMAP, concentraţiile de particule în atmosferă au atins, la staţia din zona Registrului Comerţului, un nivel de şapte ori mai mare decât nivelul maxim admis.

Un incendiu violent a cuprins un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, aflat într-o zonă cu blocuri și case

Sursa: News.ro, Pro TV

Etichete: bucuresti, incendiu, pantelimon,

Dată publicare: 24-09-2025 07:31

Citește și...
Recomandări
