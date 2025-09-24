Incendiu la Conacul lui Maldăr, monument istoric din Vâlcea. Anexele mistuite de flăcări aveau panouri fotovoltaice

S-a dat alarma marți seară, după ce pompierii au fost anunțați că un incendiu a izbucnit la Conacul lui Maldăr - o culă oltenească, monument istoric, din județul Vâlcea.

Au fost mobilizați pompieri din patru localități. Șase autospeciale au fost trimise la fața locului.

Militarii au constatat, din fericire, că focul nu a cuprins monumentul istoric. Ardeau două anexe din apropiere.

Au reușit să oprească vâlvătaia, înainte să se extindă. Au ars cele două anexe - una de 120 de metri pătrați, alta de 200.

Ambele erau acoperite panouri fotovoltaice. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













