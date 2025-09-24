Incendiu la Conacul lui Maldăr, monument istoric din Vâlcea. Anexele mistuite de flăcări aveau panouri fotovoltaice

Stiri actuale
24-09-2025 | 07:56
×
Codul embed a fost copiat

S-a dat alarma marți seară, după ce pompierii au fost anunțați că un incendiu a izbucnit la Conacul lui Maldăr - o culă oltenească, monument istoric, din județul Vâlcea.

autor
Natașa Paraschiv

Au fost mobilizați pompieri din patru localități. Șase autospeciale au fost trimise la fața locului.

Militarii au constatat, din fericire, că focul nu a cuprins monumentul istoric. Ardeau două anexe din apropiere.

Au reușit să oprească vâlvătaia, înainte să se extindă. Au ars cele două anexe - una de 120 de metri pătrați, alta de 200.

Ambele erau acoperite panouri fotovoltaice. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

Citește și
Incendiu la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei
Ce spune Agenţia Naţională pentru Mediu despre poluarea din București produsă de incendiul din Pantelimon: Fum dens și toxic

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, pompieri, Valcea, panouri fotovoltaice,

Dată publicare: 24-09-2025 07:50

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Citește și...
Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu
Stiri actuale
Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Pompierii intervin și miercuri dimineață la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. 

Ce spune Agenţia Naţională pentru Mediu despre poluarea din București produsă de incendiul din Pantelimon: Fum dens și toxic
Stiri actuale
Ce spune Agenţia Naţională pentru Mediu despre poluarea din București produsă de incendiul din Pantelimon: Fum dens și toxic

Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei - în Şos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum.

Incendiu uriaș la un depozit din București, în Pantelimon. Poluare de 7 ori peste limita admisă. VIDEO
Stiri actuale
Incendiu uriaș la un depozit din București, în Pantelimon. Poluare de 7 ori peste limita admisă. VIDEO

Un incendiu violent a cuprins marți seară un depozit din Sectorul 2 din București, în Pantelimon, la fosta platformă industrială Antrefrig. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei.

Incendiu în centrul Brașovului. Acoperișul unei clădiri de birouri a luat foc, pompierii au intervenit cu zece autospeciale
Stiri actuale
Incendiu în centrul Brașovului. Acoperișul unei clădiri de birouri a luat foc, pompierii au intervenit cu zece autospeciale

Alertă, luni seară, în centrul civic din Brașov. Acoperișul unei clădiri de birouri s-a aprins, iar pompierii au intervenit în forță.

Incendiu devastator la Tecuci. O femeie imobilizată la pat a murit după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări
Stiri actuale
Incendiu devastator la Tecuci. O femeie imobilizată la pat a murit după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări

Tragedie, luni dimineață, în orașul Tecuci, din județul Galați. O femeie de 62 de ani și-a pierdut viața, după ce un incendiu violent i-a cuprins locuința. Imobilizată la pat, de câțiva ani, nu a avut nicio șansă.

Recomandări
CCR decide azi soarta Pachetului 2. Pensiile speciale sunt și ele pe masa Curții, după contestația ÎCCJ
Stiri actuale
CCR decide azi soarta Pachetului 2. Pensiile speciale sunt și ele pe masa Curții, după contestația ÎCCJ

CCR discută, miercuri, sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva legilor din Pachetul 2 pentru care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu
Stiri actuale
Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Pompierii intervin și miercuri dimineață la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. 

NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
EURomânia
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28