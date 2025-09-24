Un nor de fum toxic a învăluit Bucureștiul în urma incendiului devastator din Sectorul 2: „Nu se poate respira deloc”

Un incendiu violent a cuprins marți seară un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, într-o zonă cu blocuri și case. Au ars alimente, băuturi, dar și substanțe chimice, iar un fum negru și toxic s-a împrăștiat în tot orașul.

În apropierea depozitului se află și o stație de alimentare cu carburant, pentru uz propriu, așa că alerta a fost la nivel maxim. Peste 150 de pompieri au intervenit, unii chemați de acasă. La această oră mai există, încă, focare active. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pagubele sunt, însă, uriașe.

Alarma s-a dat în jurul orei 20, după ce flăcări violente au început să iasă din depozitul aflat pe fosta platforma industrială Antrefrig.

Martor: „Am simțit mirosul și am auzit sirenele și am ieșit afară. Eu am magazinul de aici din față. Ne-am uitat și am văzut flăcările, se vedeau flăcările”.

Locuitorii din zonă, dar și cei aflați în locuri mai îndepărtate, au primit mai multe mesaje RO-Alert, pe măsură ce fumul a devenit tot mai dens. Au ars alimente, băuturi răcoritoare, alcool, dar și substanțe toxice - diluant și vopseluri.

Corespondent PRO TV: „Calea de acces spre incendiu este blocată, iar pompierii au trimis mesaje RO-Alert pentru că în zonă este foarte mult fum. Localnicii au fost avertizați să închidă ferestrele și să nu iasă din locuințe”.

Localnic: „Majoritatea proprietarilor și-au luat mașina. Îmi fac griji că focul se tot întețește, în loc să se diminueze, sunt și butelii, amoniac, produse chimice”.

Angajat: „Greu, am fost nevoiți să eliberam toată flota auto pe care o aveam parcată în fața fabricii, lucrurile sunt destul de teribile cel puțin fumul este unul intens și flăcările atingeau înălțimi destul de tulburătoare cel puțin pentru noi cei care aveam activitate economica acolo”.

Corespondent PRO TV: „Intervenția pompierilor este una dificilă din cauza suprafeței mari și a materialelor depozitate în interior. Iar în zonă nu se poate respira deloc”.

Daniel Vasile - purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov: „Această clădire nu deține autorizație de securitate la incendiu. Hala în unele porțiuni este prăbușită, acoperișul cel puțin. Sunt suprafețe întinse unde deja a căzut spre interior se acționează preponderent de la înălțime cu autoscările, au fost angrenate în mod succesiv la fața locului 26 de autospeciale de stingere”.

La stațiile de monitorizare a aerului s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor de particule toxice de până la șapte ori peste limita admisă. Fumul a fost purtat de vânt în toate sectoarele Capitalei, iar pe unele șosele, șoferii au circulat ca prin ceață.

Flăcările au mistuit mai bine de 7.000 de metri pătrați. Nu au fost raportate victime, însă un pompier a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului.

Deocamdată nu este clar ce a provocat incendiul.

