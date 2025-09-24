Un nor de fum toxic a învăluit Bucureștiul în urma incendiului devastator din Sectorul 2: „Nu se poate respira deloc”

Stiri actuale
24-09-2025 | 13:34
×
Codul embed a fost copiat

Un incendiu violent a cuprins marți seară un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, într-o zonă cu blocuri și case. Au ars alimente, băuturi, dar și substanțe chimice, iar un fum negru și toxic s-a împrăștiat în tot orașul.

autor
Stirileprotv

În apropierea depozitului se află și o stație de alimentare cu carburant, pentru uz propriu, așa că alerta a fost la nivel maxim. Peste 150 de pompieri au intervenit, unii chemați de acasă. La această oră mai există, încă, focare active. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pagubele sunt, însă, uriașe.

Alarma s-a dat în jurul orei 20, după ce flăcări violente au început să iasă din depozitul aflat pe fosta platforma industrială Antrefrig.

Martor: „Am simțit mirosul și am auzit sirenele și am ieșit afară. Eu am magazinul de aici din față. Ne-am uitat și am văzut flăcările, se vedeau flăcările”.

Locuitorii din zonă, dar și cei aflați în locuri mai îndepărtate, au primit mai multe mesaje RO-Alert, pe măsură ce fumul a devenit tot mai dens. Au ars alimente, băuturi răcoritoare, alcool, dar și substanțe toxice - diluant și vopseluri.

Citește și
incendiu pantelimon
Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Corespondent PRO TV: „Calea de acces spre incendiu este blocată, iar pompierii au trimis mesaje RO-Alert pentru că în zonă este foarte mult fum. Localnicii au fost avertizați să închidă ferestrele și să nu iasă din locuințe”.

Localnic:Majoritatea proprietarilor și-au luat mașina. Îmi fac griji că focul se tot întețește, în loc să se diminueze, sunt și butelii, amoniac, produse chimice”.

Angajat: „Greu, am fost nevoiți să eliberam toată flota auto pe care o aveam parcată în fața fabricii, lucrurile sunt destul de teribile cel puțin fumul este unul intens și flăcările atingeau înălțimi destul de tulburătoare cel puțin pentru noi cei care aveam activitate economica acolo”.

Corespondent PRO TV: „Intervenția pompierilor este una dificilă din cauza suprafeței mari și a materialelor depozitate în interior. Iar în zonă nu se poate respira deloc”.

Daniel Vasile - purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov: „Această clădire nu deține autorizație de securitate la incendiu. Hala în unele porțiuni este prăbușită, acoperișul cel puțin. Sunt suprafețe întinse unde deja a căzut spre interior se acționează preponderent de la înălțime cu autoscările, au fost angrenate în mod succesiv la fața locului 26 de autospeciale de stingere”.

La stațiile de monitorizare a aerului s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor de particule toxice de până la șapte ori peste limita admisă. Fumul a fost purtat de vânt în toate sectoarele Capitalei, iar pe unele șosele, șoferii au circulat ca prin ceață.

Flăcările au mistuit mai bine de 7.000 de metri pătrați. Nu au fost raportate victime, însă un pompier a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului.

Deocamdată nu este clar ce a provocat incendiul.

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, pantelimon,

Dată publicare: 24-09-2025 13:34

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Incendiu la Conacul lui Maldăr, monument istoric din Vâlcea. Anexele mistuite de flăcări aveau panouri fotovoltaice
Stiri actuale
Incendiu la Conacul lui Maldăr, monument istoric din Vâlcea. Anexele mistuite de flăcări aveau panouri fotovoltaice

S-a dat alarma marți seară, după ce pompierii au fost anunțați că un incendiu a izbucnit la Conacul lui Maldăr - o culă oltenească, monument istoric, din județul Vâlcea.

Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu
Stiri actuale
Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Pompierii intervin și miercuri dimineață la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. 

Ce spune Agenţia Naţională pentru Mediu despre poluarea din București produsă de incendiul din Pantelimon: Fum dens și toxic
Stiri actuale
Ce spune Agenţia Naţională pentru Mediu despre poluarea din București produsă de incendiul din Pantelimon: Fum dens și toxic

Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei - în Şos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum.

Incendiu uriaș la un depozit din București, în Pantelimon. Poluare de 7 ori peste limita admisă. VIDEO
Stiri actuale
Incendiu uriaș la un depozit din București, în Pantelimon. Poluare de 7 ori peste limita admisă. VIDEO

Un incendiu violent a cuprins marți seară un depozit din Sectorul 2 din București, în Pantelimon, la fosta platformă industrială Antrefrig. Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei.

Recomandări
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Alertă în 24 de județe. Noi mesaje de amenințare au fost trimise către școli, poliție și spitale. Cine este suspectul
Stiri actuale
Alertă în 24 de județe. Noi mesaje de amenințare au fost trimise către școli, poliție și spitale. Cine este suspectul

Mai multe instituții din 24 de județe au primit mesaje de amenințare marţi şi miercuri. Polițiștii au deschis anchete.

NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”
Stiri actuale
NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”

Să nu vă plângeți când o să vă doborâm avioanele cu care încălcați spațiul aerian al statelor NATO!” Avertismentul a fost adresat Rusiei de șeful diplomației poloneze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Septembrie 2025

03:12:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28