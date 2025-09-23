Incendiu la un depozit din Sectorul 2 din București. Locuitorii din zonă, avertizați prin Ro-Alert să închidă geamurile

Pompierii intervin marți seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui spațiu de depozitare din Sectorul 2 al Capitalei, în zona Pantelimon.

Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare și informare a populației prin sistemul Ro-Alert, recomandând locuitorilor din zonă să evite expunerea și să închidă geamurile locuințelor.

La fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, echipajele acționând pentru limitarea și lichidarea incendiului.

Nu au fost raportate până în acest moment victime, însă misiunea este în desfășurare.

