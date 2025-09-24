Ce spune Agenţia Naţională pentru Mediu despre poluarea din București produsă de incendiul din Pantelimon: Fum dens și toxic

Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei - în Şos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum.

Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele.

”Întreg Bucureştiul este afectat, în această seară, de degajările de fum provocate de un incendiu violent izbucnit pe Aleea Hobita nr.6, din sectorul 2, la depozitul Antefrig, la hala de refrigerare din panouri sandwich şi la mai multe anexe din apropierea acesteia. Efectele s-au resimţit mai întâi în sectoarele 2,3, 4 şi 5, iar ulterior fumul s-a extins şi în sectoarele 1 şi 6, din cauza vântului, care bate din sectorul nord-estic, deplasând norul de fum către vest. Cele mai apropiate statii de zona incendiului B3 - Mihai Bravu, B16 - Bd Basarabia si B13 - Veranda Mall au monitorizat permanent concentraţiile de particule, înregistrând depăşiri ale concentraţiilor de PM 10 ŞI PM 2,5, însă cea mai mare depăşire a fost înregistrată la staţia B16, de pe Bd Basarabia, din zona Registrului Comerţului, unde valorile au atins 350 micrograme/ mc, cifră de şapte ori mai mare decât nivelul maxim admis”, a precizat Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP), într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, cea mai afectată zonă este în continuare Mega Mall – Fântânica - Cimitirul Armenesc, care este acoperită de un fum ”foarte dens şi foarte toxic”.

”Autolaboratorul de la Direcţia de Mediu Bucureşti se află în apropierea zonei incendiului, lângă Mega Mall, pentru a capta date suplimentare, atât cât va fi necesar. În momentul transmiterii acestui comunicat, pompierii din Bucureşti intervin în continuare, pentru stingerea incendiului, iar populaţia a fost avertizată, prin mesaje RO Alert repetate, să evite deplasările în aer liber, să ţină ferestrele închise şi să permită deplasarea autovehiculelor de intervenţie”, a menţionat ANMAP.

Ministerul Sănătăţii a transmis recomandări pentru populaţie



”- Evitaţi zona afectată de incendiu şi degajările de fum.

- Rămâneţi în spaţii închise, cu ferestrele şi uşile bine sigilate.

- Opriţi sistemele de ventilaţie sau aer condiţionat care pot aduce fum în interior.

- Dacă deplasarea în exterior este absolut necesară, protejaţi-vă nasul şi gura cu materiale textile umezite.

- Respectaţi indicaţiile autorităţilor şi mesajele transmise prin sistemul RO-ALERT.

- Persoanele vulnerabile – pacienţi cu afecţiuni respiratorii, copii şi vârstnici – trebuie să evite expunerea directă”, sunt recomandările MS.

Totodată, persoanele care au simptome de disconfort respirator sunt sfătuite să solicite asistenţă medicală la 112.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













