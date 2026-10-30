„În urma analizării tuturor elementelor constatate, comisia a stabilit că focarul incendiului a fost în dormitorul locuinţei, sursa probabilă de aprindere fiind efectul termic produs de reşoul electric utilizat pentru încălzire”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan, citează Agerpres.

Primele materiale care au ars au fost textile, iar împrejurarea determinantă a fost stabilită de comisie ca fiind "jocul copiilor cu focul", potrivit informării ISU.

Cercetările au arătat că reşoul din dormitor era conectat la sursa de alimentare cu energie electrică şi se afla în funcţiune pentru încălzirea încăperii. Comisia a considerat foarte probabilă aprinderea materialelor prin căldura degajată de aparat, prin contact sau radiaţie.

Alte două ipoteze analizate au fost considerate improbabile. În cazul scurtcircuitului electric, echipamentele şi prizele din încăperea afectată de fum nu prezentau urme de deteriorare.

De asemenea, ipoteza efectului termic al curentului electric a fost considerată improbabilă, deoarece cablul prin care era alimentat reşoul nu prezenta deteriorări sau urme de topire a izolaţiei.

Comisia a fost constituită în urma tragediei pentru cercetarea împrejurărilor şi stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.