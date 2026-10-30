Septuplul campion mondial a declarat recent că își dorește să rămână în competiție pentru a-și îndeplini visul de a participa la o cursă în Africa, după ce, timp de mai mulți ani, a militat pentru organizarea unui Mare Premiu pe acest continent, potrivit BBC.

Formula 1 a semnat un contract pe zece ani cu Rwanda, țară din Africa Centrală și de Est, începând de la începutul anilor 2030. Aceasta ar urma să fie prima cursă de Formula 1 organizată pe continentul african din 1993.

Hamilton are 41 de ani și va avea cel puțin 45 de ani când va avea loc acea cursă. Cu toate acestea, britanicul a declarat, într-o conferință de presă organizată înaintea Marelui Premiu al Mexicului din acest weekend, că ar trebui să fie considerat un caz aparte.

Pilotul a afirmat că Formula 1 „nu a mai avut pe nimeni ca mine în cei 70 de ani” de existență ai competiției și că simte că este „construit diferit”.

„Desigur, există provocări care mă așteaptă și pe care nu le pot anticipa, provocări care vin odată cu vârsta. Dar, de-a lungul acestei călătorii, au existat atât de multe idei preconcepute, cum ar fi aceea că timpul de reacție scade odată cu înaintarea în vârstă”, a declarat Hamilton.

„Ați văzut timpul meu de reacție în ultima cursă? A fost mai bun decât al unora dintre cei mai tineri piloți de aici.”

„Atât timp cât ești dispus să sacrifici totul, iar eu sunt dispus să fac asta în prezent, poți continua. Nu pot spune dacă peste patru ani voi mai dori să fac ceea ce fac acum, dar în acest moment sunt pe deplin dedicat. Și voi rămâne așa în viitorul apropiat.”

Hamilton luptă pentru locul al doilea în clasamentul piloților

Lewis Hamilton încearcă să încheie sezonul pe locul al doilea în clasamentul mondial al piloților.

Pilotul Ferrari se află în luptă cu alți patru concurenți pentru a termina sezonul în spatele liderului detașat, Kimi Antonelli, de la Mercedes, care este cu 21 de ani mai tânăr decât Hamilton.

Britanicul a întâmpinat dificultăți în primul său sezon la Ferrari, însă anul acesta a avut rezultate mult mai bune, inclusiv o victorie în Marele Premiu al Barcelonei-Catalunya, în luna iunie.

Hamilton a declarat că a demonstrat deja că poate concura în continuare la cel mai înalt nivel.

„Timpul va arăta dacă voi mai fi aici în anii 2030. Nu vreau niciodată să rămân în competiție mai mult decât ar trebui, în sensul de a continua fără să mai am performanțe”, a adăugat el.

„Nu vreau să ajung să pilotez în condițiile în care nivelul meu de performanță a scăzut considerabil.”

„Toată lumea a presupus asta anul trecut, iar eu le-am demonstrat tuturor că s-au înșelat. Voi continua să încerc să fac același lucru.”