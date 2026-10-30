Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, creierul poate deveni mai puțin sensibil la insulină, o schimbare legată de declinul cognitiv legat de vârstă.

Alunele, însă, pot oferi mai mult decât o sursă convenabilă de proteine și grăsimi sănătoase. Noi cercetări sugerează că un consum regulat ar putea ajuta creierul îmbătrânit să răspundă mai eficient la insulină, un hormon care joacă un rol important în memorie, învățare și comunicare între celulele nervoase.

Într-un mic studiu clinic realizat pe parcursul a 16 săptămâni, cercetătorii de la Centrul Medical al Universității Maastricht din Olanda au descoperit că un consum zilnic de alune nesărate și prăjite a îmbunătățit capacitatea de reacție la insulină în regiunile creierului implicate în memorie, scrie Sci Tech Daily.

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