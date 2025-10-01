Incendiu violent, după ce o mașină și două tiruri s-au ciocnit în Mehedinți. Toți cei implicați au supraviețuit

Un incendiu de proporții a izbucnit după ce un autoturism și două tiruri s-au ciocnit pe un drum național din Mehedinți.

Totul s-a petrecut după ce mașina condusă de un bărbat de 63 de ani a intrat într-o depășire riscantă și s-a izbit de unul dintre cele două camioane. A urmat apoi coliziunea cu al doilea tir. O persoană a fost transportată la spital, iar pagubele materiale sunt uriașe.

Flăcările violente, care au înălțat fum dens și l-au făcut vizibil de la kilometri distanță, au izbucnit pe un drum intens circulat de mașini de mare tonaj. Una dintre ele s-a ciocnit, inițial, cu autoturismul intrat în depășire.

Șoferul mastodontului a încercat totuși să evite impactul, spun martorii, și așa ar fi ajuns pe sensul opus, unde a avut loc coliziunea cu al doilea tir.

”Soția unuia dintre șoferii de camion: Dacă noi săream în șanț, noi ardeam amândoi, eu cu soțul.

Reporter: Și v-ați ciocnit de celălalt tir și a luat foc.

Soția: Da.

Reporter: Ați putut să vă evacuați?

Soția: Da, am sărit din tir, că ce să faci”.

Martor: ”O încercat să-l evite, dar n-a mai reușit și din impact a intrat în celălalt și instantaneu o luat foc”.

”Au ars și firele de curent”

Vâlvătaia a fost alimentată de încărcătura unuia dintre tiruri.

Martor: ”Au ieșit, nu aveai ce să mai faci, dacă era prins vreunul nu puteai să te apropii de tiruri, în câteva minute au început să sară sprayuri peste tot și flăcări, vai de mine”.

Martor: ”Au ars și firele de curent, am ajutat aici, am stins iarba până au venit pompierii”.

Chiar dacă vehiculele lor s-au făcut scrum, toate cele 4 persoane implicate în accident au scăpat cu viață. Însă una a fost rănită.

Flavius Iscru, ISU Mehedinți: ”O persoană a fost transportată la UPU Drobeta Turnu Severin cu traumatism la membrele inferioare”.

Circulația în zonă a fost oprită până după miezul nopții. Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările.



