Accident cu cinci victime pe DN 15 A, în judeţul Mureş. Doi dintre răniţi sunt copii

Cinci persoane au fost rănite, sâmbătă după amiază, într-un accident rutier produs pe drumul naţional 15A, în judeţul Mureş. Doi dintre răniţi sunt copii.

Echipaje medicale au acordat primul ajutor răniţilor, drumul fiind complet blocat în jurul orei 18.00.

Evenimentul rutier a avut loc pe DN15A, la ieşirea din municipiul Reghin spre municipiul Bistriţa, unde două autoturisme s-au ciocni.

”În urma accidentului au rezultat cinci victime, toate conştiente şi cooperante, încadrate în cod verde de evaluare medicală. Printre acestea se află şi doi minori, în vârstă de 7, respectiv 3 ani. Victimele sunt evaluate la faţa locului de către echipajul medical prezent”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş, potrivit News.ro.

La faţa locului au intervenit Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reghin. La ora transmiterii acestei ştiri, drumul naţional 15 A este complet blocat în zona unde s-a produs accidentul.

