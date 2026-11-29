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Primele date arată că, cel mai probabil, focul a pornit de la jarul căzut dintr-o sobă, scrie News.ro.

Pompierii au intervenit cu 13 militari

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi informează că în seara de 28 noiembrie 2026, în urma unui apel primit prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, pompierii militari ieşeni au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o gospodărie din satul Rediu Aldei, comuna Aroneanu, judeţul Iaşi.

„La locul solicitării au fost direcţionate forţe şi mijloace de intervenţie din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Iaşi, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj de prim ajutor calificat SMURD, încadrate cu 13 pompieri militari”, precizează sursa citată.

Incendiul a cuprins o anexă și un adăpost

Potrivit aceleiaşi surse, la sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească şi la un adăpost de animale, pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi.

Pompierii militari au acţionat pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru împiedicarea propagării flăcărilor la construcţiile învecinate.

Ulterior, ISU Iaşi a anunţat că în timpul operaţiunilor de stingere a incendiului, în interiorul adăpostului a fost găsit decedat un bărbat în vârstă de 58 de ani, care, potrivit informaţiilor obţinute la faţa locului, se ocupa şi de îngrijirea gospodăriei.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost jarul căzut din sistemele de încălzire.

ISU Iași recomandă respectarea măsurilor de prevenire

Pompierii militari ieşeni îşi exprimă profundul regret pentru pierderea unei vieţi omeneşti şi transmit sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor apropiaţi.

Pentru prevenirea unor asemenea tragedii, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi reaminteşte cetăţenilor să nu lase nesupravegheate sistemele de încălzire aflate în funcţiune, să protejeze cu tablă metalică pardoseala combustibilă din dreptul uşilor sobelor, să nu depoziteze materiale combustibile, furaje sau lemne în apropierea surselor de căldură să nu folosească sisteme de încălzire defecte sau improvizate, să depoziteze cenuşa şi jarul numai după stingerea completă, în recipiente metalice, amplasate în locuri sigure şi să monteze detectoare de fum şi de monoxid de carbon.

De asemenea, în cazul producerii unui incendiu, să evacuzeze imediat zona de pericol, să sune la 12 şi nu revină în interiorul construcţiilor incendiate.

„Respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor nu reprezintă doar o obligaţie, ci o responsabilitate faţă de propria viaţă şi faţă de siguranţa celor din jur”, mai spun pompierii.