Pe crestele montane vor domina ninsorile, iar maximele pornesc de la 7 grade în estul Transilvaniei și ajung la 16 grade pe litoral.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi mohorâtă, cu înnorări și câțiva stropi de ploaie, în special în zona Bărăganului. Amiaza aduce temperaturi similare cu cele de vineri, în jur de 15...16 grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit de nori. Și pe-aici o să plouă în unele zone, iar la munte o să cadă lapoviță sau o să ningă. Maximele se opresc pe la 15 grade.

Norii persistă și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. O să vină o ploaie slabă și în această regiune, iar în zona montană vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile mai cresc puțin în această zonă.

Vremea în Transilvania

Atmosfera se menține închisă și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Ploile apar și în această zonă, iar la altitudini mari vor predomina ninsorile. Se mai răcește față de ziua trecută și doar pe la Satu Mare se mai ating 14 grade.

În vestul țării urmează tot o zi mohorâtă, fără soare și cu precipitații mai ales la munte. Vântul nu pune probleme, dar temperaturile mai scad față de vineri. Sâmbătă vor fi cel mult 13 grade în Crișana.

În Transilvania găsim aceeași atmosferă apăsătoare, dar pe-aici ploile pot aduce 20 de litri de apă pe metru pătrat. În zonele montane înalte ninge, iar pe crestele Meridionalilor se depune strat de zăpadă. Vremea se mai răcește.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, înnorările persistă, iar în zonele deluroase și montane apar precipitații abundente. O să plouă și pe la câmpie, iar peste noapte se pornește vântul. Temperaturile scad și pe-aici și nu mai trec de 13 grade.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: atmosferă închisă și precipitații consistente, care vor lăsa în urmă 35 de litri de apă pe metru pătrat în zonele de deal și de munte. După prânz se ating 15 grade, iar la noapte vântul are unele intensificări.

Vremea în București

În București, cerul rămâne acoperit și continuă să plouă. Se face puțin mai rece decât ieri, iar maxima se oprește la 12 grade.

Atmosfera se menține închisă și duminică, dar ploile apar mai ales în noaptea de duminică spre luni. Vântul se întețește treptat, iar pe la amiază se ating vreo 13 grade.

Luni avem o zi tare neplăcută, cu înnorări persistente, ploi și vânt intens. Maxima se oprește pe la 11 grade, însă din cauza vântului vom resimți valori mai scăzute de atât.

Nici marți nu vedem soarele, iar temperatura scade și ajunge la 9 grade. Continuă să plouă, iar vântul ajunge la viteze de 60 de km/h și amplifică senzația de frig.

Vremea la munte

La munte găsim vreme închisă. În majoritatea masivelor apar precipitații sub toate formele, mai abundente în zona Carpaților Meridionali. La altitudini de peste 1500 de metri o să ningă, iar în masivele sudice se pot depune 25 de centimetri de zăpadă. Temperaturile scad în toată zona montană.

Duminică avem încă o zi mohorâtă și rece, cu precipitații aproape peste tot. Vântul prinde putere și ajunge la viteze de 80 de km/h, iar pe crestele Meridionalilor stratul de zăpadă continuă să crească.

Luni se răcește. Înnorările persistă și aduc alte precipitații, mai consistente în masivele sudice. Vântul bate cu putere și sporește senzația de frig.

Marți precipitațiile apar pe arii extinse în Munții Banatului și în masivele sudice. Tot pe-aici vântul continuă să agite atmosfera și amplifică senzația de frig. În restul zonei montane, ploile apar doar pe suprafețe restrânse.