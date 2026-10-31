Alina Gorghiu a precizat că primul proiect prevede acordarea automată a brăţării electronice odată cu emiterea ordinului de protecţie, iar cel de-al doilea vizează crearea unui registru al agresorilor, scrie Agerpres.

Fostul ministru al Justiţiei a participat la conferinţa „Vocea mea contează" dedicată combaterii violenţei domestice, organizată de Asociaţia pentru Promovarea Culturii şi Educaţiei Vâlcea şi Asociaţia Diversitate, pentru a veni în sprijinul celor care au nevoie de ajutor şi a vorbit despre legea privind femicidul, adoptată în luna aprilie de Parlament, dar şi despre necesitatea continuării demersurilor legislative pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice.

Parlamentarii pregătesc noi măsuri pentru victime

„Femicidul nu e o infracţiune în sine definită sub numele de femicid, ci este o definire ca fiind uciderea unei femei din motive de ură, de dominaţie, de control. Şi am introdus câteva circumstanţe agravate în Codul Penal, dar această lege subliniază faptul că violenţa împotriva unei femei poate să aibă cea mai urâtă formă pe care putem să o întâlnim într-o societate.”, a spus Alina Gorghiu.

Ea a subliniat că una dintre modificările legislative importante prevede şi că ancheta continuă chiar dacă victima îşi retrage plângerea, pentru a reduce presiunea exercitată asupra femeilor de agresori sau de familiile acestora.

Gorghiu a vorbit şi despre monitorizarea electronică a agresorilor, prin brăţări electronice, sistem implementat la nivel naţional de anul trecut.

„Niciuna dintre femeile care au acceptat monitorizarea electronică n-a sfârşit tragic", a precizat deputata, anunţând totodată un nou proiect de lege referitor la acest mecanism, în condiţiile în care multe femei îl refuză.

„Trebuie să convingem fiecare femeie care simte că integritatea ei fizică şi viaţa ei sunt puse în pericol să accepte acest mecanism de monitorizare electronică. Şi pentru că am văzut că există încă acest gap destul de mare între cele care înţeleg ce înseamnă brăţara electronică şi cele care acceptă ordinul de protecţie, cer ordinul de protecţie, ne-am consultat cu toate ONG-urile, ba chiar cu Ministerul Justiţiei şi cu Ministerul de Interne şi am venit cu un nou proiect de lege să schimbăm perspectiva", a explicat Alina Gorghiu.

Brățara electronică ar putea fi acordată automat

Ea a precizat că proiectul prevede ca brăţara electronică să fie acordată automat odată cu ordinul de protecţie, cu respectarea dreptului femeii de a refuza.

„Şi veţi vedea că vom ajunge să avem, după adoptarea acestei legi, o diferenţă foarte mică între brăţările electronice şi ordinul de protecţie, ceea ce ne va duce în punctul în care vom putea să salvăm, real, mult mai multe vieţi şi vom putea să salvăm mult mai multe femei de la bătăi crâncene", a mai spus Gorghiu.

Registrul agresorilor va permite verificarea partenerilor

Un alt proiect în lucru al comisiei este realizarea registrului agresorilor, pe modelul registrului agresorilor sexuali, care va permite femeilor să verifice dacă un potenţial partener are un istoric în acest sens.

„Dacă eu am acest registru în România şi adresez o întrebare acolo despre un partener cu care eu sunt astăzi şi mi se pare că aş vrea să mă căsătoresc cu el sau aş vrea să am o viaţă cu el, dar totuşi sunt precaută că am eu nişte semne, mă duc şi întreb, chestionez Poliţia Română, daţi-mi şi mie să văd dacă în trecutul lui a mai fost o problemă", a mai spus Gorghiu.

La evenimentul de la Râmnicu Vâlcea au participat şi fostul şef al Serviciului Antidrog din cadrul BCCO Bucureşti, Cătălin Ţone, activista în domeniul violenţei domestice Alina Ursu, precum şi câteva victime din Vâlcea, care şi-au exprimat dorinţa ca, prin curajul lor de a-şi spune povestea, să încurajeze alte femei să nu mai îndure în tăcere şi să ceară ajutor.